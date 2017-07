Roosevelt Bellevue

L’exécutif n’a toujours pas publié dans le journal Le Moniteur, contrairement au vœu des pères conscrits, la résolution demandant au président de surseoir à la publication du rapport du CSS, augmentant de 35 gourdes le salaire minimum des ouvriers. Le Nouvelliste a vainement tenté d’obtenir une explication du bureau de communication de la présidence et de l’un des conseillers de Jovenel Moïse. Entre-temps, le ministre des Affaires sociales et du Travail, Roosevelt Bellevue, vient de s’adresser au président du Conseil supérieur des salaires (CSS), Renan Hedouville, dans une correspondance en date du 14 juillet. Le ministre demande au CSS de procéder à des réflexions beaucoup plus approfondies. ce « afin de favoriser une décision juste et appropriée du chef de l’État, relative au salaire minimum, garantissant l’amélioration des conditions de travail des salariés et susceptible de maintenir la confiance des investisseurs présents et futurs en Haïti ».

La lettre du titulaire du MAST souligne par ailleurs la nécessité et l’urgence d’une telle réflexion émanant des échanges engagés auprès des acteurs sociaux et étatiques concernés par une telle problématique. « Il serait en effet souhaitable qu’elle (une telle réflexion) se produise dans un délai ne dépassant pas 72 heures afin de mettre un terme rapide et durable à un tel sujet de préoccupation », conclut la note dont le journal a eu connaissance.

Joint par téléphone en début de soirée, le président du CSS, Renan Hedouville, confirme avoir bien reçu la lettre du ministre Bellevue. L’intéressé explique que cette démarche s’inscrit dans la poursuite du dialogue et des négociations pour parvenir à une solution. Dans la foulée, le représentant de l’État au conseil indique que le président de la République compte rencontrer les membres du CSS ce mardi. « Nous l’avions déjà rencontré. Une autre rencontre est prévue pour ce mardi toujours dans le cadre du rapport. Je rappelle que le CSS n’a fait que des recommandations. Le dernier mot revient à l’exécutif », a dit Hédouville.

Le président souligne plus loin que la demande du ministre de procéder à une réflexion plus approfondie n’est pas un camouflet infligé à son conseil. « Cette structure tripartite travaille de manière permanente. Notre rôle ne se résume pas au salaire minimum. Au lendemain de la publication des recommandations, nous avons poursuivi les réflexions. Nous sommes toujours en concertation », a-t-il fait savoir.

Les syndicalistes lancent un ultimatum à l’exécutif

Après les 3 journées de mobilisations consécutives de la semaine dernière, les organisations syndicales se sont concertées durant tout le week-end afin de fixer de nouvelles perspectives. Contacté par le journal, Dominique St-Eloi, l’un des chefs de file, a indiqué que l’ensemble des syndicats de la sous-traitance attendent une décision du gouvernement jusqu’à ce mercredi. Si rien n’est fait jusqu’à cette date, Dominique St-Eloi avertit que la mobilisation va se poursuivre. « Nous allons continuer de réclamer 800 gourdes de salaire minimum, l’inscription des avantages sociaux dans le prochain budget, la révocation du CSS », a-t-il dit.

Pour ce qui est de la lettre adressée au président du CSS, Dominique St-Eloi souligne que les ouvriers ne reconnaissent plus ce conseil. « En signant un rapport accordant une augmentation de 35 gourdes sur le salaire minimum, ces conseillers ne sont plus dignes de siéger au CSS. Les ouvriers veulent des représentants qui peuvent défendre leurs intérêts », a-t-il fait savoir.

Jean Daniel Sénat source Le Nouvelliste