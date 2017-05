Max Rudolph Saint-Albin

Le Ministère de l’intérieur et des collectivités territoriales (Mict) se propose de renforcer les capacités techniques et opérationnelles de la Direction de la protection civile (Dpc), pour un meilleur accompagnement de la population durant la saison cyclonique 2017, qui s’étendra du jeudi 1er juin au jeudi 30 novembre 2017.

Le titulaire du Mict, Dr Max Rudolph Saint-Albin, a annoncé ces mesures de protection, lors d’une visite d’évaluation, effectuée, les samedi 20 et dimanche 21 mai 2017, dans les Nippes (une partie du Sud-Ouest d’Haïti), suite aux dégâts, occasionnés par les dernières pluies sur ce département géographique.

Ces dispositions permettraient de faire face, plus efficacement, aux urgences, de manière générale, a-t-il promis, au cours d’une réunion, déroulée, le weekend écoulé, autour de la préparation de la saison cyclonique 2017, avec les principales autorités, les opérateurs et les notables du département des Nippes.

Le Mict procèdera également, à très court terme, au renflouement des dépôts des Centres d’opération d’urgence nationale, au niveau central (Coun) et sur les départements (Coud), afin d’anticiper sur toutes réponses d’urgence à apporter à la population, suivant l’évolution de la situation.

L’objectif de la tournée du titulaire du Mict a été d’inspecter les communes, touchées par les dernières pluies, afin de mieux appréhender les problèmes et de profiter pour anticiper sur la préparation de la saison cyclonique, qui débute le jeudi 1er juin 2017.

Cinq personnes sont mortes et 19 autres sont portées disparues, à la suite des pluies qui se sont abattues sur le pays, notamment dans la nuit du mardi 16 au mercredi 17 ma 2017i.

Saint-Albin souligne la fragilité globale de l’environnement dans le Grand Sud, en particulier dans le département des Nippes, déjà sérieusement affeccté par le cyclone Matthew (des lundi 3 et mardi 4 octobre 2016) et les pluies du printemps 2017.

473 morts, 75 disparus, 339 blessés et plus de 175 mille 500 personnes se trouvant dans 224 abris ont été enregistrés, après le passage du cyclone Matthew sur Haïti, les lundi 3 et mardi 4 octobre 2016, selon un bilan officiel.

Face aux constats, établis au cours de cette évaluation de terrain, les 20 et 21 mai 2017, Saint-Albin appelle les autres ministères concernés, en particulier les travaux publics, transports et communications (Mtptc), la santé publique et la population (Mspp), l’environnement (Mde), l’agriculture, les ressources naturelles et le développement rural (Marndr), à entreprendre des travaux d’envergure, pour assurer, notamment, le curage de diverses rivières, entre autres.

La situation de la commune des Baradères (Nippes) est « préoccupante », signale le Ministère de l’intérieur, sans donner d’autres détails.

Alter Presse