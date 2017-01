Sandra Honoré

La représentante spéciale du secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (Onu) a invité les Haïtiennes et Haïtiens « à regarder vers l’avenir avec confiance et espoir », à l’occasion du 7e anniversaire du séisme du 12 janvier 2010.

Elle a salué le dévouement et la détermination des survivants, qui, selon elle, ont permis à Haïti de se relever et d’aller vers l’avant, dans une communication, transmise à l’agence en ligne AlterPresse.

« […] Nous ne pouvons oublier ceux qui nous ont quittés, et c’est pour cela que nous nous recueillons aujourd’hui afin de nous souvenir de chacun d’entre eux, des joies qu’ils nous ont données et des peines que nous avons partagées, de leur amour pour Haïti », affirme-t-elle.

Elle a renouvelé ses condoléances aux proches et familles des victimes et disparus du tremblement de terre ainsi qu’à tous ceux et toutes celles, dont la vie continue d’être affectée par cette tragédie.

Elle a profité pour saluer la mémoire de ses 96 collègues des Nations unies, personnels nationaux, internationaux et volontaires qui ont perdu leur vie lors du séisme meurtrier de 2010.

Le tremblement de terre du 12 janvier 2010 a coûté la vie à environ 300 mille personnes et occasionné d’énormes dégâts.

alter presse