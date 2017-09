Le sénateur Jean Renel Sénatus, représentant du département de l'Ouest a tenté, mardi, de jusitifier son vote du budget 2017-2018 qui continue de faire couler beaucoup d'encre dans l'espace politique et dans le pays tout entier.

Le sénateur dit assumer son vote qu'il qualifie d'attitude responsable car selon lui, le pays ne pouvait se payer le luxe de ne pas se doter d'un budget avant le 1er octobre. Des entités telles la PNH et le CSPJ ont vu leur budget augmenté pour ce nouvel exercice. Jean Renel Sénatus a aussi fait remarquer que des régions du département de l'Ouest dont les Palmes bénéficieront de la construction d'une université publique avec l'adoption de nouveau budget.

Toutefois Jean Renel Sénatus a évoqué la possibilité d'ameder ledit budget et éventuellement sur un budget rectificatif qui prenne en compte les réflexions produites par les représentants des trois pouvoirs de l'État. Aussi des rencontres seraient prévues en ce sens avec les représentants du CSPJ, du Législatif et de l'exécutif pour initier les pourparlers notamment pour répondre aux revendications des juges et des greffiers qui menacent d'entrer en grève.

Lionel Edouard source HPN