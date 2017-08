Au palais de justice Depuis six ans, Orismé Saint-Jacques croupit dans les geôles du pénitencier national. Il n'a jamais été entendu par un juge. Son dossier a été déféré au cabinet d'instruction. Aucun acte n'a été posé. Ce mardi 22 août 2017, ses deux avocats (Junior François et Jhonson Nazaire) ont adressé une requête en habeas corpus au doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, le juge Bernard Saint-Vil, en vue de la tenue d'une audience spéciale permettant de statuer sur la légalité et la détention de Orismé Saint-Jacques. L'audience fixée pour ce jour n'a pas eu lieu en raison de la reprise de la grève des greffiers dans les 18 juridictions du pays.

Orismé Saint-Jacques aura 60 ans le 16 octobre 2017. Il a été arrêté le 8 septembre 2011 à l'âge de 54 ans sous la prévention de vol de fer. Le juge du tribunal de paix de Kenscoff avait fait l'information préliminaire. Constatant qu'il n'était pas compétent pour connaître de l'affaire, il a déféré Orismé et son dossier au parquet de Port-au-Prince pour les suites de droit.

La juridiction de poursuite avait émis un mandat de dépôt à son encontre. Son dossier a été au cabinet d'instruction. Aucun acte n'a été posé. La seule fois qu'il ait été au palais de justice, Orismé n'a vu personne. Depuis, rien n'a été fait. Il est toujours derrière les barreaux, attendant la clémence de la providence.

Orismé Saint-Jacques a confié à ses avocats, depuis la dernière fois, qu'il s'était rendu au palais de justice - cela aura bientôt six ans -, qu'on ne l'a jamais extrait pour l'amener au cabinet d'instruction. « Je suis comme quelqu'un qu'on a abandonné », a-t-il dit à ses avocats.

Cependant, il est très courageux. Ses avocats sont confiants de l'innocence de leur client

Pourquoi a-t-il été arrêté ?

Orismé a été appréhendé à Furcy, commune de Kenscoff, le 8 septembre 2011. On lui a reproché d'avoir volé du fer dans la maison de Fritz Mevs dont il était le gardien, laquelle propriété s'étendant sur une vaste étendue. Elle est ceinturée par une clôture en fer. Selon ses avocats, plusieurs barres de fer ont été emportées par des gens de la localité. Un beau jour, on a mis la main au collet de l'un des voleurs. Celui-ci, pour se disculper, a jeté la responsabilité sur le dos du gardien. Et le propriétaire Fritz Mevs d'enfoncer le couteau dans la plaie, arguant qu'il était de connivence avec le voleur, ont raconté ses avocats.

Aux dires de ces derniers, Fritz Mevs a fait procéder à l'arrestation de leur client et le voleur a été libéré. Alors qu'Orismé est toujours en détention préventive, a ajouté le conseil de la défense, composé de Jhonson Nazaire et Junior François, tous deux membres du barreau de Port-au-Prince.

Jean Robert Fleury source le nouvelliste