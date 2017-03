René Préval

Le drapeau national est en berne depuis le vendredi 3 mars. Haïti pleure le départ de l'ancien président René Préval. Pour honorer sa mémoire, le président de la République Jovenel Moïse a décrété, à partir du lundi 6 mars, six jours de deuil national et s’est incliné devant la dépouille de l’homme de Marmelade.

René Préval, « un homme d’État qui a marqué l’histoire politique haïtienne durant ces trente dernières années». Jovenel Moïse s’incline pour saluer la dépouille mortelle de l’ancien président, selon une note de la présidence pour annoncer officiellement le décès de René Préval comme le veut le protocole pour les anciens chefs d’État.

Les funérailles nationales du président René Préval seront célébrées le samedi 11 mars 2017. L’exposition aura lieu au musée du Panthéon national au Champ de Mars, le vendredi 10 mars, a souligné le Palais national.

La présidence a donc décrété six jours de deuil national, non chômés, qui débutent ce lundi 6 mars pour prendre fin le samedi 11 mars 2017, à la mémoire de l’ancien président Préval, décédé le 3 mars 2017, à l’âge de 74 ans des suites d’un accident cérébro-vasculaire.

Durant la période de deuil national, le drapeau bicolore, déjà en berne depuis le samedi 4 mars 2017 au Palais national, le sera également dans tous les édifices publics. La présidence appelle les stations de radio et de télédiffusion à émettre, les vendredi 10 et samedi 11 mars, des chansons appropriées entrecoupées de témoignages sur la vie et l’œuvre de cet « éminent homme d’État ».

Dans son hommage à l’ancien chef de l’État, le Palais national a fait savoir que « le président René Préval avait un profond amour pour la terre et pour les paysans qui perdent en lui un ami et un conseiller sûr. Il a longtemps vécu avec eux et parmi eux dans son village de Marmelade ».

Le président René Préval, rappelle la présidence, fut un universitaire, un ouvrier, un fonctionnaire, un homme d’affaires et un militant politique avant de devenir Premier ministre, ministre de l’Intérieur et de la Défense nationale, puis exilé politique avant d’occuper à deux reprises le poste de président de la République.

Encore une fois, le président Jovenel Moïse exprime ses condoléances à son épouse, Elizabeth Préval, ses deux filles et deux petites filles, ainsi qu’aux autres membres de sa famille.

Source le nouvelliste par Robenson Geffrard