Le clan PHTK et alliés se renforce dans la 50e législature. Le CEP a publié, jeudi, une partie des résultats définitifs des élections tiers Sénat et des législatives complémentaires. Le parti politique de Jovenel Moisse et ses alliés sont les grands gagnants de ces élections.

Dans le département de l’Ouest, le candidat du PHTK, Fednel Monchéry, arrive en première position avec 78 172 votes soit 21,74%. Il ira en second tour avec Pierre Paul Patrice Dumont qui obtient 67 194 votes soit 18,68%, selon les résultats définitifs.

Dans le département du Nord, le candidat du PHTK, Jean Marie Ralph Féthière, arrive en première position avec 47 997 votes soit 35,68%. Il ira en second tour avec le candidat de Pitit Dessalines, Théodore Saintilus qui obtient 18 891 votes soit 14,04%.

Dans le département du Nord-Ouest, le candidat du PHTK Kedlaire Augustin est placé en première position avec 21 392 soit 33,62% suivi du candidat du MOSANOH, François Lucas Sainvil, sénateur en fonction avec 10 049 votes soit 15,79%.

Dans le Sud-Est, Joseph Lambert de KONA allié indéfectible de PHTK obtient 44 131 votes soit 53,78 %, contre 15 922 soit 19,40% pour son poursuivant immédiat, Herbert Lahatte de la KID. Le CEP n’a pas précisé si l’ancien conseiller politique de Michel Martelly a remporté les élections dès le premier tour. Cependant, Joseph Lambert a obtenu largement les 50%+1 et les 25% d’écart entre lui et son poursuivant immédiat.

Dans le département du Centre, le candidat du PHTK Rony Célestin, député en fonction, arrive en tête avec 25 630 votes soit 31,73%. Il ira en second tour avec son collègue de la KID, Abel Descollines, député en fonction lui aussi qui a obtenu 15 259 votes soit 18, 89%.

Dans le département de la Grand’Anse, le sénateur en fonction Andris Riché de l’OPL, supporteur de PHTK arrive en première position avec 17 350 votes soit 30,77%, suivi de Jean Rigaud Bélizaire du Consortium, proche de PHTK aussi, avec 16 045 soit 28,46%.

Le CEP n’a pas encore donné des résultats définitifs pour le département des Nippes où Denis Cadeau de Bouclier proche de PHTK arrive en première position avec 10 320 votes soit 21,08% et Louberson Vilson de Fanmi Lavalas qui a obtenu 10 296 votes soit 21,03 ira en second tour avec le premier, selon les résultats préliminaires.

Ni pour le Sud où le PHTK avec Pierre François Sildor est placé en première position avec 21 683 votes soit 25,51% suivi du candidat de Fanmi Lavalas Fritz Carlos Lebon, sénateur en fonction, avec 21 532 votes soit 25,33%, selon les résultats préliminaires.

Ni pour le département de l’Artibonite, le candidat de AAA, Gracia Delva, député en fonction, arrive en première position avec 37 323 votes soit 28,46% suivi de Marc Antoine Aldorphe de Bouclier avec 20 495 votes soit 15,63%. Les deux partis politiques sont des alliés de PHTK.

Pour les sénatoriales complémentaires dans trois départements, cinq sénateurs sont élus. Il s’agit de Willot Joseph, PHTK, dans le département du Centre. Le CEP a enlevé le nom de et Wilfrid Gélin dans la liste des résultats définitifs. Selon le RNDDH, ce dernier avait déjà été condamné aux Etats unis. Dans le département du Nord, Dieudonne Étienne Luma, PHTK, la seule femme au grand Corps, est donc élue ainsi que Nawoom Marcellus, sous la bannière de Bouclier.

Dans la Grand’Anse, Guy Philippe, sous la bannière du Consortium et Sorel Jacinthe de Inite Patriyotik sont élus.

Les 14 députés élus, selon les résultats préliminaires.

Saint Marc (Artibonite), Samuel d'Haiti (KONA), 17 507 votes soit 65.47% est élu

Verrettes (Artibonite), Gerard Paul Lormeus (PLATfÒM LEVE KANPE), 8 999 votes soir 58.20% est élu

Côte-de-Fer (Sud Est), Roudy Devil (OPL), 6 525 votes soit 64.00% est élu

Cabaret (Ouest), Joseph Manes Louis (Fanmi Lavalas), 5 489 votes soit 59, 19% est élu

Arcahaie (Ouest), Pierre Fequiere Julien (CANAAN) 56.79% est élu

Cité Soleil (Ouest), Lemaire Pierre de Renmen Ayiti, 8 328 votes soit 76.54% est élu

Gressier (Ouest), Joseph Antonio Vericain, de PHTK, 5 502 soit 56.41% est élu

Camp-Perrin/Maniche (Sud), Bertin Augustin (VERITE), 6 465 votes soit 66.53% est élu

Jérémie (Grand Anse), St Jean Marie Gladice Lundy (BOUCLIER), 8 423 votes soit 53.31% est élue

Môle Saint-Nicolas (Nord Ouest),Yves Dupras (VERITE), 4 413 votes soit 58.52% est élu

Saint Raphael (Nord), Jean-Wilfrid Borgella (PHTK), 4 622 votes soit, 59.09% est élu

Acul du Nord (Nord), Rodney Charles (Piti) Dessalines), 4 808 votes soit 53.76% est élu

Savanette/Quartier Baptiste (Centre), Guerda Bellevue Benjamin Alexandre (APLA), 22 44 votes 51.92% est élue

Desdunes (Artibonite), Baudelaire Noelsaint (OPL), 4 089 votes soit 57.68% est élu

Robenson Geffrard source le nouvelliste