Sous l’initiative du groupe « Stand-up », des jeunes de la ville des Cayes ont réalisé le samedi 8 avril 2017 une marche symbolique en vue d’exprimer leur position face à la médiocrité qui règne dans le pays.

Le samedi 8 avril 2017 à 10 heures 05 du matin, accompagnés des agents de l’Unité Départementale pour le Maintien d’Ordre de la Police Nationale d’Haïti (UDMO-PNH), les jeunes ont laissé la Place d’Armes des Cayes, lieu de rassemblement, pour gagner les rues. Ce rassemblement était organisé pour dire non au népotisme, non à l’exclusion des jeunes formés dans l’administration publique, et c’est un refus catégorique contre l’encouragement à la médiocrité dans le pays.

Pancartes en main, où l’on pouvait lire entre autres VIV YON BON SISTÈM EDIKATIF, ANN ANKOURAJE EKSELANS, ABA KOLÒN KI BAT NAN MEDYOKRITE, ces jeunes ont marché à travers les première et deuxième grand’rue de la ville des Cayes en lançant des slogans improvisés tout au long du parcours.

Cette marche s’inscrit dans le cadre d’une démarche qui vise à sensibiliser la population en général et les jeunes en particulier sur le fait qu’on demande aux jeunes bien formés et compétents d’avoir comme pré- requis plusieurs années d’expérience avant de les insérer sur le marché du travail.

Une telle demande est faite, simplement parce qu’ils n’ont pas les recommandations de parrains ou de marraines (Question de colonne). Pourtant, des gens sans trop grande formation sont nommés au plus haut niveau de l’État avec facilité, a proféré Jean Daniel Chéry, président du groupe Stand Up. Plus loin, le président a ajouté : « Nous voulons aussi lancer un appel aux autorités du pays sur la nécessité d’octroyer la pension à ceux qui remplissent les formalités pour l’obtenir en vue de permettre aux jeunes formés de continuer à servir le pays et non dans le volontariat, mais en les intégrant dans la fonction publique.».

Plusieurs autres activités sont prévues par ladite association en vue de continuer cette lutte qui, selon Louis Jean Sadrac, n’est pas seulement l’affaire d’un groupe de jeunes mais celle de toutes les couches de la société. Rappelons que Stand-Up est une association qui a pris naissance dans la ville des Cayes en Août 2016. Elle a pour objectif de collaborer au développement social et économique de la région.

James Noncent source lavilledescayes.com