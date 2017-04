Le couple presidentiel au Congres Charismatique

L’Association des fidèles charismatiques d’Haïti (AFCH) a tenu son 23e congrès national du renouveau charismatique les 21, 22 et 23 avril derniers. Plusieurs milliers de pèlerins, dans une ambiance ponctuée d’allégresse, de prière et de recueillement, ont médité sur leur foi et glorifié le nom du Seigneur.

Le centre de prière de l’AFCH, à Tabarre, les 21, 22 et 23 avril, s’est transformé en un sanctuaire. Plusieurs milliers de pèlerins et de fidèles catholiques venus des quatre coins du pays et de la diaspora ont adoré, loué le Seigneur pour ses bienfaits et ont vécu un profond bain d’immersion dans la foi.

Cette année, l’ambiance n’était pas différente des autres. Sur le vaste terrain de l’AFCH, les pèlerins ont planté leurs tentes et leurs parasols pour contrecarrer les rayons du soleil et la pluie qui s’était invitée aussi de la partie. La pluie aussi forte qu’elle était n’a pas atténué la ferveur des pèlerins.

Éprise par l’ambiance spirituelle, Michaelle, qui est à sa 6e participation, a béni le nom du Seigneur pour l'avoir délivrée de ce mal de dos qui était comme un cancer pour elle. « Je souffrais beaucoup. J’ai fréquenté tous les hôpitaux du pays, mais rien n’a jamais changé. En venant ici, j’étais confiante que Dieu allait me délivrer », a-t-elle exalté, exhortant le peuple haïtien à garder la foi en toute circonstance, et à fonder sa confiance en Jésus-Christ

Dans son homélie de circonstance, Mgr André Dumas, qui a célébré l’eucharistie de la deuxième journée, a invité les chrétiens à avoir foi en Dieu, à faire confiance au Christ, lui qui est le libérateur. « Le Christ est ressuscité, il y a de l’espoir pour Haïti, pour les humains dans ce monde », a prêché le prélat, qui a évoqué que la résurrection de Jésus n’est pas une utopie. Dieu est présent parmi nous.

« Si nous laissons sa résurrection se manifester en nous, les démons n’auront plus le dessus sur nous. Le souffle de la résurrection du Christ nous donne la vie. La lumière du Christ nous illuminera», a-t-il ajouté, soulignant qu’avec Dieu, les miracles sont possibles.

Jovenel Moïse au 23e Congrès du renouveau charismatique en Haïti

Le président de la République, Jovenel Moïse, accompagné de la première dame Martine Moïse et du Premier ministre Jack Guy Lafontant, a assisté, le dimanche 23 avril 2017, à Tabarre, à une messe célébrée par le cardinal Chibly Langlois à l'occasion du 23e Congrès du renouveau charismatique en Haïti qui s'est déroulé sur le thème «louez le Seigneur toujours et partout». Cette célébration a coïncidé avec la célébration du 50e anniversaire de cet évènement sur le plan international.

Edrid St Juste source le nouvelliste