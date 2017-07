“ Estimation de l’impact du financement du déficit budgétaire sur l’inflation”, un des thèmes traités dans le troisième numéro du Cahier de recherche de la Banque de la République d’Haïti (BRH), a été au cœur du débat, ce matin, au Centre de convention et de documentation, dans le cadre du Mercredi des réflexions de la Banque interaméricaine de développement (BID).

Avant de lancer le débat, deux économistes et cadres de la BRH, Carlo Hubert Janvier et Jemley Marc Jean-Baptiste ont présenté les grandes lignes de cette étude réalisée sur le lien existant entre le financement du déficit budgétaire et l’inflation. Les présentateurs ont mis l’accent sur le cadre théorique et conceptuel, les antécédents et développements macroéconomiques récents, les données et le modèle utilisés ainsi que les implications des politiques économiques et les conclusions établies, permettant de formuler de nouvelles propositions de recherches.

« Nous avons constaté, sur une longue période, une augmentation de l’inflation en Haïti. Cette persistance de l’inflation paraît anormale puisque le pays dispose d’un environnement faiblement inflationniste, compte tenu des faibles taux d’inflation que connaissent nos partenaires commerciaux, les États-Unis et la République dominicaine. L’inflation en Haïti est beaucoup plus élevée que dans les autres pays de la région », a indiqué l’économiste Carlo Hubert Janvier.

Les résultats de cette étude indiquent qu’il n’existe pas de lien direct entre le crédit net à l’Etat et l’inflation. Cependant, suivant le caractère exogène du financement monétaire par rapport à la masse monétaire et de cette dernière à l’inflation, les chercheurs avancent que les variations observées au niveau du stock monétaire constituent l’élément à partir duquel le déficit du financement budgétaire influence l’inflation. « De plus, la croissance de la masse monétaire produit des effets instantanés sur l’inflation », lit-on dans le Cahier de recherche, qui précise que l’hypothèse de Thomas J. Sargent et Neil Wallace est confirmée dans le cas Haïti.

Les dernières données mensuelles disponibles sur l’inflation en Haïti indiquent un taux de 15,8% constaté. Depuis mai 2015, les chercheurs disent observer une hausse continue de l’inflation. « L’une des causes de cette hausse de l’inflation se rapporte, peut-être, à l’accroissement du crédit net à l’État passant de 1, 03 milliard en juillet 2013 à 20,9 milliards de gourdes en septembre 2015 », indique l’étude.

La dégradation des fondamentaux de l’économie haïtienne, d’après cette recherche, a débuté au cours de l’année 1980. « À titre d’exemple, en comparant les périodes 1975- 1980 et 1980-1985, on trouve que le déficit de l’État est passé en moyenne de 7,7% à 9,4% et l’inflation de 6,5% à 8,3%», précise l’étude. Au cours de la période 1986-1988, l’étude souligne une baisse de 2% des prélèvements obligatoires en pourcentage du PIB (produit intérieur brut). De 1985 à 1987, le financement monétaire est passé de 216 millions à 70 millions de gourdes.

De 1988 à 1990, l’inflation est passée de 8,4% à 24,3%. De cette dernière date à 1994, l’inflation a atteint 51,1 %. Avec la levée progressive de l’embargo, l’inflation a été ramenée à 17% en 1995. Au cours de la période 1996 à 1999, le pays a connu un taux d’inflation à un chiffre mais la moyenne sur la période est restée supérieure à 10. Pour la période 2000 à 2003, l’inflation est passée de 15,3% à 44,2%. La monétisation systématique du déficit public a été à l’origine de cette progression, précise l’étude. De 21,7% en 2004, l’inflation est tombée à 7,9% en 2007. À cause de l’augmentation des prix des produits pétroliers et des denrées alimentaires sur le marché international, l’inflation a connu une nouvelle hausse en 2008.

La fluctuation du taux d’inflation se poursuivait dans le pays. En 2009, le taux d’inflation a été négatif -4,7% pour revenir à 4,7% en 2010. Jusqu’à 2013, le taux d’inflation n’a pas excédé les deux chiffres, hormis les mois de septembre et d’octobre 2011, selon l’étude. En février et mars 2014, l’inflation a atteint des taux minima de 3,2%. Depuis 2015, un taux d’inflation de deux chiffres est observé dans le pays.

Gerard Jeanty source le nouvelliste