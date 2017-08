Kaliko

Pour être plus compétitif sur le marché touristique haïtien, Kaliko Beach Resort qui sera bientôt transformé en Hilton fait un grand pas avec un accord de concession depuis janvier 2017 avec le groupe Double Tree by Hilton afin de donner un nouveau souffle à cet Hôtel de plage.

Avec la signature promise de cet accord, les nouveaux responsables comptent dépenser 15 millions de dollars américains pour restructurer Kaliko Beach en construisant 2 nouveaux bâtiments aux abords de la plage au standard international pour attirer plus de touristes en offrant un confort plus adapté, un espace plus attrayant.

« L'établissement compte offrir une image de qualité et un espace offrant plus de confort et de loisirs à la clientèle ainsi qu'un nouveau spa en pleine construction qui sera mis à la disposition des clients », a déclaré Fritz Paret, l’un des responsables.

Les nouveaux adhérents de Kaliko veulent éviter que les clients ne considèrent plus Kaliko Beach comme un espace de simple détente mais comme une prestation de qualité.

65 autres chambres respectant les critères internationaux seront ajoutées sur les 55 autres déjà en service ainsi que 2 nouveaux bâtiments seront construits sur cet espace en pleine rénovation depuis plus de 6 mois.

Selon Myrlande Afriani à part la restructuration, une gastronomie très variée incluant tout sera offerte aux touristes et aux clients.

Avec le support du ministère du Tourisme tout au long de cette rénovation, Fritz Paret et Myrlande Afriani ont souligné que de nouveaux emplois seront créés avec ce projet pour empêcher les jeunes Haïtiens de s'enfuir du pays.

Esther Versière source HPN