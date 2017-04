Le Président dans l'Artibonite

Le Président de la République, Jovenel Moïse, accompagné du Président et du Vice-Président de l'Assemblée Nationale, respectivement le Sénateur Youri Latortue et le Député Cholzer Chancy, a visité, le vendredi 7 Avril 2017, plusieurs localités de l'Artibonite dans le cadre de sa tournée d'évaluation des travaux de curage lancés dans les communes de ce département.

Selon la présidence, cette nouvelle visite de prospection rentre dans le cadre des mouvements de mise en train du Chef de l'Etat en prélude au lancement de la "Caravane du Changement" prévu pour le 1er Mai prochain au niveau de la Vallée de l'Artibonite.

En effet, depuis déjà plusieurs semaines, des travaux de réhabilitation et de curage de plusieurs kilomètres de canaux sont en cours dans la vallée. A travers ces ouvrages, qui ne constituent qu'une entrée en matière au grand projet de la caravane, plus de 30 kilomètres de canaux d'irrigation ont été curés et la réfection de plusieurs pistes agricoles a été entamée.

"Les problèmes d'infrastructure liés à l'agriculture, les contraintes d'irrigation de nos zones de production ainsi que les difficultés d'accès aux routes agricoles sont, entre autres, des points précis sur lesquels mon administration compte se pencher à travers cette caravane qui s'étendra sur tout le territoire national", a déclaré le Chef de l'Etat.

Le Président de la République renouvelle sa détermination à faire de son quinquennat celui du renouveau agricole. La mise en valeur de plus de 50.000 hectares de terre est l'objectif ambitieux que se fixe le Chef de l'Etat qui voit dans l'agriculture la voie royale vers le relèvement économique, la création d'emplois et l'autosuffisance alimentaire au niveau national.

EJ/Radio Métropole Haïti