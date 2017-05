Le prolongement du Statut de protection temporaire (Tps) des migrantes et migrants haïtiens aux États-Unis d’’Amérique pour six mois, qui semblerait être une bonne nouvelle, pourrait aussi faire perdre aux Haïtiens leur statut d’ici la fin de 2017.

C’est ce qui ressort d’un éditorial du journal américain Miami Herald, titré « Les Haïtiens ne doivent pas perdre leur statut de Tps », et consulté par l’agence en ligne AlterPresse.

En annonçant ce sursis, le gouvernement a aussi conseillé aux migrants d’obtenir leurs papiers personnels et de voyage.

« Pour nos collègues haïtiens, qui ont construit des vies ici comme nous tous, ce sont des nouvelles glaciales », dénonce le journal américain dont le siège est situé au centre-ville de Miami en Floride.

Ces migrants haïtiens auraient probablement trois choix dans six mois : retourner dans un pays en difficulté, être détenu et expulsé, ou s’enfuir et faire partie des légions d’immigrants sans papiers qui luttent pour vivre comme des invisibles dans le sud de la Floride, met-il en garde.

Ce sont des moments difficiles pour les communautés d’immigrants venant d’Haïti, de Cuba et du Mexique et qui vivent, pendant longtemps, au sud de la Floride.

Cette extension pour six mois du Tps des migrants haïtiens constitue « une déception amère » et « une pomme empoisonnée », critique l’éditorial, soulignant combien la répression contre des immigrants est la devise de l’administration du président américain Donald Trump.

Le directeur américain du département de la sécurité intérieure, John Kelly, a annoncé que les États-Unis prolongeraient le Tps de 58, 706 Haïtiens pour six mois, soit jusqu’à janvier 2018. Le Tps arrive à expiration le 22 juillet 2017.

Plusieurs politiciens locaux, notamment le sénateur américain Bill Nelson et les représentants américains démocrates Frederica Wilson et Alcee Hastings, avaient plaidé en faveur d’une extension plus longue du Tps au profit des Haïtiens.

Leur argument consistait à dire qu’Haïti ne peut pas accueillir 58, 000 déportés du jour au lendemain parce que sa stabilité reste fragile.

Le passage de l’ouragan Matthew en Haïti a occasionné la perte de nombreuses cultures et de bétails, laissant des milliers d’Haïtiens sans nourriture, ni eau potable, rappelle le journal.

