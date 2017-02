Le Ministère de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales a informé, dans un communiqué acheminée à la rédaction de Haiti Press Network, qu'il développe depuis le mois de mai dernier un programme de réforme et de restructuration des organes et services de la Direction de l'Immigration et de l'Émigration (DIE).Dans le cadre de ce programme, le Ministère a entamé depuis bientôt un mois des travaux de réhabilitation de trois espaces, devant permettre la déconcentration et la délocalisation des services de dépôt de pièces et de livraison de passeports, jusque-là offerts au Bureau central de la Direction de l'Immigration et de l’Émigration à l’Avenue John Brown (Lalue).

Ce programme, mis en œuvre par le Ministère de l’Intérieur avec l’appui de certaines entités étatiques et mairies de la région métropolitaine, touche dans sa première phase: Tabarre, rue Lamarre/Centre-ville et Diquini/Carrefour, pour desservir respectivement les clients des parties Nord, Centrale et Sud de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince.

Les Centres de réception et de livraison de passeports(CRLP) auront la fonction de recevoir les différentes demandes des requérants de passeport à partir des pièces légalement requises pour l'obtention du dit- document de voyage. Les CRLP sont également des points d'où les demandeurs de services pourront retirer leurs passeports dûment produits par la DIE.

Par cette politique le MICT permet à la DIE de :fournir un service de qualité et de proximité, ce, dans le respect de la dignité des contribuables; neutraliser la rareté qui alimente le marché parallèle et pénalise les clients;obéir enfin aux normes internationales qui interdisent toute forme de promiscuité sur les lieux de production de passeport.

Des facilités technologiques et des engins appropriés sont déjà rendus disponibles pour établir les liens entre le Centre de production de Lalue et tous les Centres régionaux de la DIE.

Aussi, le Ministère de l'Intérieur dans sa politique de déconcentration des services de passeport, vient également de réhabiliter et mettre en service un nouveau bureau à Jérémie et un autre à Miragoâne, suite au passage de l'ouragan Matthew. Les travaux d'aménagement de trois (3) nouveaux bureaux sont aussi en passe d'être achevés à Saint-Marc, aux Gonaïves et à Hinche, ce qui permettra dans un bref délai de commencer à desservir régionalement l’Artibonite et le Plateau central.

Le Ministère de l'intérieur remercie les Parlementaires, les Maires, les Délégués départementaux et les entités de l'État, particulièrement le Ministère de l'Économie et des Finances, la DGI et la BRH pour leur soutien et renouvelle au peuple haitien son engagement à améliorer la qualité et l'accès de la population aux services de base en ce qui le concerne et à œuvrer pour une décentralisation effective, base d'un développement durable en Haïti.

Wilner Jean Louis source HPN