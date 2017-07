Gary Desrosier

La Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) a révélé, ce mercredi 12 juillet, les premiers éléments de l’enquête qui ont conduit à l’arrestation de Wedly Felps St-Jean comme auteur intellectuel de l’assassinat de Marie Thérèse Delino, son épouse. Les forces de l’ordre gardent en détention Venel Tanis, qui a reconnu avoir exécuté la victime pour un «contrat» de 100 000 gourdes. Telfort St-Jean, cousin et chauffeur du commanditaire, et Robert Louis sont aussi arrêtés pour avoir fourni l'arme du crime et pris part à sa préparation.

Selon l’inspecteur Gary Desrosiers, porte-parole de la PNH, l’épouse du directeur départemental des TPTC dans la Grand-Anse avait été retrouvée morte, tuée de deux balles d’un neuf millimètres, le 1er juillet, près de l’usine E-power à Cité-Soleil. Le mari a ordonné l'assassinat de Marie Thérèse Delino, âgé de 40 ans, qui a refusé le divorce à deux reprises sachant que son époux allait rejoindre une autre femme enceinte de huit mois de lui. Les présumés assassins ont utilisé la voiture de fonction du directeur, immatriculé service de l’État, pour exécuter leur forfait.

« La DCPJ a procédé à l’arrestation de Wedly Felps St-Jean le 7 juillet en cours. Les principaux suspects sont passés aux aveux. Ils ont séquestré la victime à Delmas, près de la maison de la maîtresse de son mari », a expliqué Gary Desrosiers, affirmant que Wedly Felps St-Jean voulait à tout prix se débarrasser de son épouse. Les chefs d’accusation mentionnés dans le rapport d’enquête déféré au commissaire du gouvernement indiquent assassinat, détention illégale d’arme à feu, vol à main armée et association de malfaiteurs. Sur la table, l’inpecteur Desrosiers a présenté un pistolet qui est, selon lui, l’arme du crime et une liasse de billets (80 000 gourdes), ce qui reste de l’argent du contrat.

Par ailleurs, le porte-parole de la PNH a fait mention d’un gang qui opérait dans les parages de l’aéroport Toussaint Louverture que la DCPJ vient tout juste de démanteler. « Neuf d’entre eux, dont Désiré Jean-Baptiste, le chef du gang, sont sous le verrous. Les victimes de braquages perpétrés par ces bandits les ont identifiés », a indiqué Gary Desrosiers.

Ricardo Lambert source Le Nouvelliste