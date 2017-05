Le Directeur Général du Ministère du Tourisme, Monsieur Andy Durosier, a présidé, le mercredi 24 mai 2017, une réunion de travail avec les cadres des principales entités du ministère.

L'Unité Informatique et des Systèmes d'Informations (UISI) a présenté un nouveau Système de Gestion d'Activités de Promotion (SYGAP) qui permettra au ministère d'enregistrer les activités de promotion et de colleter leurs retombées.

Selon des informations disponibles sur le site du ministere, cette disposition technologique est alimentée par une base de données contenant des informations issues des sous-secteurs de services tels le voyage, le transport touristique, l'hôtellerie et l'accueil, etc. Une application web d'enregistrement des personnalités jugées importantes par le Ministère du Tourisme auxquelles sera offert un service d'accueil soit à leur arrivée soit à leur départ aux aéroports internationaux d'Haïti a été proposée et présentée par le Coordonnateur de l'UISI, Monsieur Yves Benoit aux différents cadres présents.

Plusieurs directions ont soumis des propositions innovantes en rapport aux ressources humaines et au contrôle financier aptes de mieux outiller l'administration du ministère. Ainsi, un cadre définissant les modes de fonctionnement et de gestion du personnel à partir d'un descriptif de tâches ( termes de référence ) pour chaque Agent et Fonctionnaire public, un manuel de procédures administratives et un document proposant la création d'une structure de contrôle interne ont constitué le menu de cette séance .

Par ces modèles de procédés dans l'Administration Publique, le Ministère du Tourisme témoigne d'une volonté de franchir vers l'innovation dans le service public à fournir aux citoyens.

EJ/Radio Métropole Haïti