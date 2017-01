Le Conseil électoral provisoire (CEP), annonce, le samedi 28 janvier, via sa porte-parole, Mme Nicole Siméon, la disponibilité du numéro court *8838* de la cellule d'urgence. Un élément en plus parmi les mesures adoptées devant garantir le bon déroulement des élections du dimanche 29 janvier 2017, a appris HPN.

Selon le CEP, le *8838* sera disponible de 6h am à 6h pm, le dimanche 29 janvier 2017. Les électeurs, les observateurs et le personnel vacataire peuvent appeler pour signaler une irrégularité ou un fait pouvant porter atteinte à l'intégrité du processus de vote pendant et après les élections.

Une équipe sera disponible au CEP pour prendre les rapports de situation et y apporter une réponse efficace, a fait savoir la structure électorale, tout en renouvelant sa détermination à réaliser de bonnes élections reflétant le choix du plus grand nombre dans le pays.

HPN