Huit mois sont passés en Haïti depuis l’ouragan Matthew, plus violente catastrophe naturelle depuis le séisme de 2010 qui a ravagé le territoire. Des centaines d’Haïtiens ont été tués, les maisons et les toits arrachés, les arbres déracinés, les plantations décimées. Des dégâts estimés à près de 3 milliards de dollars dans le sud du pays. Début juin, le coordinateur humanitaire de l'ONU a à nouveau lancé un appel à une action commune et d'envergure face à une crise humanitaire sans précédent en Haïti, pays le plus pauvre des Caraïbes.

Des centaines de milliers de personnes vivent dans l’urgence, menacées par l’insécurité alimentaire, l’épidémie de choléra et la nécessité de reconstruire leurs habitations et retrouver leurs activités professionnelles.

Les évêques haïtiens sont venus exposer ce tableau bien sombre au Vatican. En visite ad limina, les 15 membres de la Conférence épiscopale d’Haïti ont été reçus lundi 19 juin 2017 par le Pape François. Mgr Alphonse Quesnel, évêque de Fort Liberté, revient au micro d'Olivier Bonnel sur la résistance du peuple haïtien face aux épreuves et sur les défis de l’Église sur place.

Radio Vatican

Interview avec radio Vatican