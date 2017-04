Un séminaire de deux jours a débuté le jeudi 6 avril 2017, sur la reddition de comptes, au profit de douze mairesses et de leurs directeurs généraux, issus de 8 départements géographiques du pays, observe l’agence en ligne AlterPresse.

Ce séminaire qui prend fin le vendredi 7 avril, vise à leur donner de « très bons outils et instruments » en la matière, fait valoir la directrice de programme au sein de l’Institut international pour la démocratie et l’assistance électorale (Idea International), Marie Laurence Jocelyn Lassègue, ancienne ministre à la condition féminine et aux droits des femmes.

Cette activité, qui ouvre la porte vers un partenariat qui pourrait toucher des champs biens précis, traduit l’engagement de l’Institut à contribuer à la consolidation de la démocratie, ajoute-t-elle.

« Nous encourageons le principe de gouvernance et de reddition de comptes parce que c’est la seule façon de gérer les ressources de l’État, de façon efficace, pour atteindre des résultats », souligne, pour sa part, Marie Doucey, chargée de programme senior de l’Idea international.

À travers cette formation, l’accent est également mis sur la promotion de la gestion axée sur les résultats.

L’Idea International accompagne les collectivités territoriales et effectue une campagne de sensibilisation sur la bonne gestion.

Le séminaire fait suite à des assises tenues en novembre 2016, au cours desquelles 130 mairesses sur 143 s’étaient réunies pour bâtir des liens solides, harmonieux et agir pour le développement local.

Plusieurs sujets liés principalement à la reddition de comptes et la bonne gouvernance, comme la corruption, la passation des marchés, l’élaboration d’un arrêté municipal et d’un budget communal, sont abordés et discutés avec les mairesses et leurs directeurs généraux.

