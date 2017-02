L’observatoire Binational, Migration, Education, Environnement et Commerce (OBMEC) a organisé, vendredi, à l’Université Épiscopale D’Haïti, une conférence débat autour du thème : Relations haïtiano-dominicaines et migration : tendances actuelles, défis et perspectives.

Le professeur d’unvisersité, Jean Marie Théodat et Colette Lespinasse, Sabine Manigat, toutes deux chercheuses pour l'OBMEC ont été les intervenants.

Les conférenciers ont donc présenté des diagnostics sur la migration entre Haïti et la République Dominicaine.

Dans ces diagnostics, les intervenants ont étudié notamment le profil des migrants haïtiens en République Dominicaine, l’endroit où ils vont, les modalités de voyages.

Ils ont également présenté les défis en matière d’intégration, d’emploi, de droits humains auxquels font face les compatriotes haïtiens en terre voisine et ont fait des recommandations.

L’un des défis majeurs que confrontent les migrants haïtiens est l’absence des documents, selon Mme Collette Lespinasse. L’état n’est pas en mesure de fournir des documents à ces personnes, a fait savoir Mme Lespinasse qui a qualifié d’échec le Programme d'identification et de documentation des immigrants haïtiens (Pidih)

Les Haïtiens vivant en République Dominicaine font face également à de sérieux problèmes de discrimination, notamment l’exclusion, a insisté la chercheure de OBMEC. Mme Lespinasse regrette aussi le fait qu’il ya une très mauvaise gestion de la frontière.

En termes de recommandations, les panelistes suggèrent que l’État haïtien adopte une vraie politique migratoire en ce qui concerne la relation entre les deux pays. Ils invitent les autorités à doter les migrants haïtiens de documents et de mettre en place des infrastructures pour mieux gérer le flux migratoire.

Wilner Jean Louis HPN