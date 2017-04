L’Université d’État d’Haïti (Ueh) appelle à une nouvelle politique de gestion des désastres et de distribution de l’aide dans les zones frappées par l’ouragan Matthew, les 3 et 4 octobre 2017, lors d’une conférence de presse, ce mercredi 5 avril 2017, et à laquelle a assistée l’agence en ligne AlterPresse.

Cette proposition ressort d’une série de missions menées par l’Ueh, d’octobre 2016 à janvier 2017, à travers treize localités des 5 départements les plus touchés par le cyclone notamment la Grande Anse (Sud-Ouest) et le Sud, fait savoir le vice-recteur aux affaires académiques, Hérold Toussaint.

Il appelle à la mobilisation notamment des ressources de l’Université face aux risques de catastrophes naturelles.

Durant ces missions, les délégations de l’Ueh ont pu observer « le caractère multidimensionnel, humanitaire, économique, environnementale et sanitaire » de la crise occasionnée par l’ouragan Matthew.

Le cyclone a laissé les populations victimes dans le traumatisme et un profond désespoir, déplore Toussaint qui évoque la vulnérabilité des collectivités, dépourvues de ressources et d’assistance du pouvoir central.

Il souligne une absence de coordination de l’aide et sa politisation, une mise à l’écart des vrais victimes ainsi qu’une inadaptation de l’aide aux besoins réels de la population.

Le chef de service du bureau du registre du Rectorat, Max Elie René Pascal, souhaite le respect de la dignité de la population lors des distributions d’aide.

Il plaide en faveur de la formation et la sensibilisation des populations par rapport aux risques et désastres

Il est impérieux d’apporter un support alimentaire et une aide à la reconstruction suivant des normes établies, dans le strict respect de leur dignité, affirme-t-il.

Six mois après le passage de Matthew, le risque de famine plane encore sur le département de la Grande Anse, ont alerté divers secteurs.

L’Université doit servir la communauté

L’Université à un rôle fondamental qui est de servir la communauté. Même si elle est en crise, ce n’est pas une raison pour ne pas donner notre vision de la réalité et faire des propositions, soutient le professeur Toussaint.

Il encourage l’intégration dans le cursus académique de voyages universitaires dans des zones les plus défavorisées du pays.

Il entend engager un plaidoyer en faveur d’un cours d’éducation à l’environnement et à la citoyenneté pour toutes les étudiantes et tous les étudiants de l’Ueh avec le même contenu.

À partir des rencontres menées avec la population des localités visitées, il estime qu’il y a nécessité de renouveler le curriculum afin qu’il soit en rapport avec la réalité, avance-t-il.

