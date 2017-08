Le président de la République Jovenel Moïse, accompagné du ministre des Travaux publics, transports et communications, l'ingénieur Fritz Caillot, du député de Saint-Louis du Nord, Freud Morancy, et de certains élus locaux a procédé ce jeudi 10 août à l'installation d'une usine électrique d'une capacité de 1,6 mégawatts à Bonneau, dans le département du Nord-Ouest, lit-on dans un communiqué adressé à Haiti Press Network.

Le président de la République en a profité pour renouveler sa promesse de tout mettre en œuvre en vue d'accélérer la mise en place des équipements devant transformer les potentialités éoliennes et solaires de la commune de Bonneau en énergie électrique et de faire passer la capacité de l'usine thermique actuelle à une centrale mixte d’une capacité de 20 mégawatts exploitant le diesel, l’énergie solaire et le vent.

La centrale de Bonneau alimentera, grâce à un moteur diesel, les communes d’Anse-à-Foleur, de Saint-Louis du Nord et de La Pointe des Palmistes.

Selon les propos du chef de l'Etat, les infrastructures routières, l'eau potable et l'électricité doivent constituer les trois piliers essentiels de sa lutte pour le changement des conditions de vie de la population haïtienne.

Esther Versiere source HPN