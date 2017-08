Plus d’une vingtaine de professionnelles et professionnels, dont des journalistes, prennent part, les jeudi 10 et vendredi 11 août 2017, à une session de formation sur la communication appliquée aux changements climatiques.

Haïti est très exposée aux risques hydro climatiques, à cause de ses caractéristiques géo-morphologiques, de sa position dans le bassin des Caraïbes et de ses conditions socio-économiques précaires, souligne le titulaire du Ministère de l’environnement (Mde), Pierre Simon Georges, lors de cette session de formation, à laquelle participe un journaliste de l’agence en ligne AlterPresse

Le Mde en a profité pour alerter sur des signes de changements climatiques visibles, comme les nombreuses irrégularités dans le cycle ou le rythme des précipitations, les sécheresses extrêmes et les fréquents cyclones.

Les changements climatiques tendent à compromettre toutes tentatives de relance économique, à menacer la stabilité sociale età réduire les capacités d’adaptation du pays.

Il est urgent de renforcer les capacités des institutions haïtiennes, en vue de prendre en compte les effets néfastes des changements climatiques dans les politiques publiques, à travers les plans et projets, préconise le Ministère haïtien de l’environnement.

La formation des cadres de l’administration publique, des organisations de la société civile, des partenaires techniques et des médias est nécessaire pour rendre possible ce changement de paradigme, estime le Mde.

Le Ministère haïtien de l’environnement appelle à renforcer les capacités de différents secteurs, dans les connaissances et la compréhension de l’importance de la communication, comme outil pour arriver à informer, à générer des opinions et des échanges d’idées.

Il faudrait aboutir à l’implémentation de bonnes pratiques, afin de faire face aux changements climatiques et d’aider Haïti à mieux planifier et à mettre en œuvre les politiques nationales.

Plusieurs thèmes, comme les concepts de communication, son processus, ses stratégies et les publics-cibles, ainsi que les outils et instruments appliqués à la communication en changements climatiques, ont été débattus lors de la session de formation qui s’achève le vendredi 11 août 2017.

La session de formation, sur la communication appliquée aux changements climatiques, marque la fin d’une série de six ateliers, débutés en mai 2017, dans le cadre du programme d’Appui à la prise en compte des changements climatiques dans le développement d’Haïti (Ap3c), financé par l’Union européenne (Ue).

L’Apc3 vise à contribuer à la réduction de la vulnérabilité d’Haïti aux changements climatiques, à travers une approche axée sur le renforcement des capacités du gouvernement haïtien à intégrer la viabilité environnementale et l’adaptation aux changements climatiques dans les politiques, stratégies, programmes et projets de développement en Haïti, entre autres.

Alter Presse