Tenu, ce vendredi 18 août 2017, à Pétion-Ville, d’un atelier de consultation et de partage-revue autour de trois projets de loi relatifs à l’enseignement supérieur et la recherche en Haïti déposés au Parlement et qui sont actuellement à l’étude à la Chambre basse. Cette activité organisée par la Chambre des députés en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale et l’appui de l’UNESCO, a rassemblé entre autres, des parlementaires, des universitaires et des étudiants, constate Haiti Press Network.

Cet atelier sur l’enseignement supérieur consacré aux projets de loi portant respectivement sur « organisation, fonctionnement et modernisation de l’enseignement supérieur » ; « organisant l’agence nationale de l’enseignement supérieur et la recherche scientifique » ; et «établissant le service social obligatoire pour les étudiants des universités bénéficiant du financement public » entend changer la donne dans le secteur de l’enseignement supérieur.

L’objectif global de l’atelier reparti en trois groupes de travail est de faire la synthèse de la revue de littérature sur l’enseignement supérieur en Haïti ; dégager un consensus autour de la réforme législative proposée ; renforcer l’intérêt de la société haïtienne pour l’université.

On attend au terme de cette assise consultative que les participants et les acteurs concernés puissent avoir une compréhension plus enrichie des problèmes auxquels est confronté l’enseignement supérieur et des solutions envisagées dans ce paquet législatif. Mais aussi inciter la société civile à contribuer davantage de manière apaisée aux réformes nécessaires des différents secteurs de la vie nationale.

Lors de la cérémonie d’ouverture déroulée en présence des représentants de la Présidence et de la Primature, le président de la Commission éducation à la Chambre des députés, Kétel Jean Philippe qui a attiré l’attention sur la crise qui perdure au sein de l’Université d’État d’Haïti, a souhaité que ce cadre normatif dont on cherche pour le bon fonctionnement de ce secteur puisse le mettre sur un autre rail.

Pour sa part, Paul Yves Fausner, responsable de la Direction de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique au MENFP qui parlait au nom du ministre Cadet, a souligné l’importance de cette démarche qui, dit-il, s’ouvrira enfin sur un cadre légal pour le fonctionnement du secteur de l’enseignement supérieur. Chose recherchée depuis 30 ans, d’après le recteur et représentant d’universités de la Caraïbe, Jacky Lumarque.

La représentante de l’UNESCO, Mme Daniela Bruni qui prenait aussi la parole a indiqué que cette démarche constitue un pas important dans le processus démocratique.

Quant au recteur de l’Université d’État d’Haïti (UEH), M. Fritz Deshommes, il dit avoir vu dans une telle démarche, la reconnaissance de l’importance de ce secteur dans la société quoique confronté à pas mal de défis.

« Je suis heureux de voir que la nécessité d’un consensus soit reconnu à travers cette initiative », déclare-t-il, avant de faire part de son regret pour le temps si court imparti aux participants pour réfléchir sur un dossier d’importance capitale.

Par ailleurs, par la voix du président de la Commission de l’enseignement supérieur et de la recherche à la Chambre des députés, Yvon Geste, le Parlement s’engage à faire tout ce qui est nécessaire pour rendre ces propositions de loi effectives et utiles.

Texte : Alix Laroche

[email protected]

Photo : Sadrac Theodore