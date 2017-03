Une équipe du Bureau de gestion de l’éducation préscolaire (BUGEP), conduite par Mme Marie Yolaine Vandal, directrice de cette structure du ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle (MENFP), s’est rendue dans le Nord, notamment à Milot, du mardi 28 au vendredi 31 mars, pour sensibiliser la population sur le fondement du Curriculum pour l’éducation préscolaire, a constaté Haiti Press Network.

Il s’agit en effet d’une mission exploratoire (4e) qui poursuit un travail de terrain déjà effectué dans le Nord-Est et le Plateau central en vue de motiver directeurs d’école, éducateurs, enseignants et parents sur le projet pilote de la mise en œuvre du Curriculum pour l’éducation préscolaire dans le système éducatif haïtien.

Ces visites de terrain entreprises dans le cadre de ce projet financé par la Banque interaméricaine de développement (BID) et mené conjointement par le BUGEP et la Direction de formation et du perfectionnement (DFP), dont le planning est assurée par l’Unité de Coordination de Projets (UCP), dirigée par le docteur en Sciences de gestion, M. Eliccel Paul, a pour objectif fondamental de préparer l’expérimentation pilote du Curriculum de l’éducation préscolaire dans l’un de ces départements précités.

Pour le BUGEP qui assure le pilotage du projet en synergie avec la DFP, dans ce contexte particulier où le ministère de l’Éducation nationale cherche par tous les moyens à améliorer la qualité de l’éducation, le Curriculum de l’éducation préscolaire est arrivé comme une bouffée d’oxygène dans le secteur de la Petite enfance longtemps négligé par l’État.

Selon Mme Vandal, si l’on veut une éducation de qualité, il faut aussi un préscolaire de qualité comme il est clairement défini dans le document de politique du préscolaire intitulé : « Développement Intégral de la Petite Enfance » (DIPE), validé en 2012 par le MENFP.

C’est en substance ce, sur quoi, insiste la directrice du BUGEP, Mme Marie Yolaine Vandal, bien épaulée sur le terrain par un staff solide composé de : Mme Margarette Argant, Irlande Valéry Dorcéus, Yvenor Marcellus, Marjorie Denis, Nadine Conceptua Gaspard et Martineau Jean, consultant au niveau de l’UCP, structure du ministère qui assure présentement la coordination du projet d’Appui à la mise en œuvre du Plan opérationnel et à la réforme de l’éducation en Haïti (APREH) financé par la BID.

Assurer la gouvernance du secteur pour une meilleure préparation des petits enfants

Ce nouveau Curriculum pour l’éducation préscolaire s’inscrit dans le cadre de la refondation de l’éducation préscolaire haïtienne tel que voulu par le Plan opérationnel 2010-2015 du MENFP et le Cadre politique pour le développement intégré de la Petite enfance (DIPE). Ce, dans une logique d’adéquation et de modernisation des outils mis à la disposition des personnes travaillant dans le secteur de l’éducation préscolaire en Haïti.

Par l’implémentation de ce document, le ministère de l’Éducation nationale cherche à apporter des solutions aux faiblesses identifiées dans le secteur de la Petite enfance. La formation des formateurs de proximité prévue dans le cadre de cette initiative, envisage une approche pédagogique adéquate au développement des aptitudes que les enfants doivent accumuler.

Visite réussie dans le Nord

Au menu des activités dans le Nord, il était question de visiter pendant deux jours, plus d’une douzaine d’écoles sur 38 au total à Milot, aux fins d’évaluer leurs structures, l’organisation, le respect des standards mobiliers et le profil des enseignants. Des rencontres fructueuses ont également eu lieu avec les directeurs d’école de la commune et plus de 300 parents dans le souci d’échanger avec eux et de leur faire comprendre le fondement du Curriculum de l’éducation préscolaire unique, qui prend désormais en compte les écoles publiques et non publiques.

Il faut dire que la visite de l’équipe du Bureau central du MENFP dans la commune de Milot a été une réussite totale. Les acteurs impliqués dans l’éducation à savoir : cadres départementaux du ministère, directeurs d’école, enseignants et parents ont bien accueilli le projet qui, selon eux, entendent entrainer un changement positif dans le comportement en salle de classe des tout petits.

Pour l’inspecteur principal de Milot, M. Yves Espérant et l’inspectrice du préscolaire dans le Nord, Mme Délivrance Marseille, c’est un projet doté d’une philosophie qui mérite d’être apprécié à sa juste valeur compte tenu de la volonté manifeste des responsables du MENFP pour améliorer la qualité de l’éducation.

« Sans une meilleure préparation des enfants en préscolaire, l’avenir scolaire de ceux-ci risque d’être une catastrophe », croit l’inspecteur principal, Yves Espérant qui se plaint en passant d’être abandonné et négligé par les autorités compétentes dans cette tâche noble qu’il effectue avec beaucoup de difficultés dans le département.

Satisfaction et points de vue des parents

Même réaction pour parents, enseignants et directeurs d’école interrogés par HPN. Ils estiment que c’est une bonne décision du ministère de repenser le préscolaire qui constitue la base de l’apprentissage scolaire des enfants.

« C’est une très bonne initiative. Nous aimerions que nos enfants aient une bonne base afin qu’ils s’adaptent mieux au fondamental et au secondaire », déclare Adeline Jean-Jacques, mère du petit Gerlin placé à l’école Nouvelle espérance de Milot.

La réaction n’a pas été toutefois contraire pour Mme Wilna Mompremier et M. Walker Eustache, deux parents d’enfant en deuxième année du préscolaire.

« Je suis vraiment ravi d’être informé d’une telle décision de l’État qui vise l’amélioration de la qualité de l’éducation, notamment au niveau du préscolaire. Nous devons nous engager aussi dans l’apprentissage intégral de nos enfants en tant que parents responsables », laisse entendre Walker Eustache, avant de rappeler que l’éducation de l’enfant requiert non seulement les obligations de l’établissement, les efforts de l’écolier mais aussi la responsabilité des parents.

Alix Laroche source hpn