Jack Guy Lafontant

On s’achemine, sauf surprise, vers la ratification du premier ministre Jack Guy Lafontant, par la chambre des députés, où la séance de présentation de sa politique générale se poursuit, après environ 12 heures d’échanges.

Plus d’une centaine de députés défilent à la tribune pour interroger le premier ministre nommé ou pour présenter les doléances de leurs communautés respectives.

Mai l’issue de la séance semble connue, puisque, à travers des négociations, une majorité a été dégagée en faveur de la ratification de la politique générale de Jack Guy Lafontant, déjà ratifiée par le sénat.

Les grandes lignes de la déclaration de politique générale s’appuient sur l’État de droit, la relance économique et l’environnement, entre autres, sans indiquer les moyens de mise en oeuvre des dispositions annoncées.

Lafontant dit vouloir mettre en place la cour constitutionnelle et renforcer le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (Cspj).

En matière de sécurité, il est question de remettre sur pied l’armée, abolie depuis 1995.

Dans le cadre de l’État de droit, tout un chacun sera responsable de ses actes et des conséquences légales ou pénales qui en découlent, prévient Lafontant.

Le chantier économique présenté dans un contexte plutôt difficile démontre comment sur trois ans, les moyens du pays en termes de ressources pour répondre aux grands défis ont diminué presque de moitié.

Lafontant promet de tout mettre en œuvre pour améliorer la couverture végétale du pays et la faire progresser d’au moins 2 % chaque année.

Il envisage de soumettre un projet de loi au parlement qui proposera que le Ministère de l’environnement devienne Ministère de l’environnement, de l’aménagement du territoire du développement urbain et de l’habitat.

Le transport et les communications constituent un pivot dans le processus de développement d’un pays et sont indispensables tant à la circulation des biens qu’à celle des hommes, estime-t-il.

La vision du premier ministre sur les infrastructures englobe également les mines, les télécommunications, le captage, l’assainissement et la distribution de l’eau potable.

Il promet la construction d’aéroports à Jérémie (Grande Anse) et à Port-de-Paix ainsi qu’une aérogare au Cap-Haïtien (Nord), entre autres.

Au niveau social, les différents programmes lancés par l’ancien président Michel Martelly seront repris comme les cantines populaires, restaurants communautaires et subventions aux familles démunies.

Il veut aussi jeter les bases d’un système de retraite pour les travailleurs du secteur privé et les ouvriers des parcs industriels.

Il s’engage à accorder des privilèges spéciaux aux professionnels travaillant dans les métiers de la patrie (Policiers, militaires, enseignants, infirmières, etc.) et accompagner la mise en place d’une mutuelle d’assurance et de crédit en faveur de ce personnel.

Toute activité professionnelle exercée sur le territoire donne droit à une pension de retraite décente, poursuit Lafontant.

Il abordera la problématique des femmes en Haïti, sous un angle stratégique et transversal, c’est-à-dire, le principe de l’égalité des chances sera au cœur de toutes les actions gouvernementales, à travers des politiques sectorielles qui seront mises en place dans les différentes institutions étatiques.

Il ambitionne de faire respecter l’article 17.1 de la Constitution de 1987 amendée qui établit le principe du quota d’au moins trente pour cent (30%) de femmes « à tous les niveaux de la vie nationale, notamment dans les services public »

Le rôle des médias étant fondamental dans la réussite d’une politique publique, il jure de les accompagner sur la voie du professionnalisme et de la consolidation de leurs entreprises.

« Les Haïtiennes et les Haïtiens ont droit à l’information sur l’activité gouvernementale et mon gouvernement y veillera », dit-il.

De plus, il annonce la création d’une structure nommée Agence nationale pour le développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication (Anadenotic) qui sera chargée de définir le cadre de développement des technologies de l’information et de la communication dans le pays.

Mais, le premier ministre n’indique aucun mécanisme de mise en oeuvre de ces promesses exprimées comme des voeux.

La déclaration de politique générale est critiquée également pour ne pas être en articulation avec les promesses de campagne du président Jovenel Moïse.

Alter Presse