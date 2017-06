Jovenel Moise à Petit Goave

Le chef de l'état haïtien, Jovenel Moïse, poursuit les prospections dans le cadre de l'intensification de la Caravane du changement. Le président Moïse a effectué un déplacement, hier, à Petit Goave, sud de Port-au-Prince. Accompagné du ministre des travaux publics, Fritz Caillot, le président Moïse a notamment évalué l'état des berges des rivières La Digue et Barette.

Les berges avaient été fortement endommagées lors du passage de l'ouragan Matthew en octobre 2016.

M. Moïse croit que les actions de la Caravane doivent répondre aux besoins réels de la population, tout en tenant compte des priorités de chaque zone. Il a promis l'accompagnement des Ministères de l'Agriculture et des Travaux Publics, en vue de réhabiliter les infrastructures adéquates contre les catastrophes naturelles.

La Caravane réalise des travaux importants tels drainage, curage des rivières réhabilitation de pistes agricoles. La Présidence a informé que la Caravane fera escale dans les départements du sud à la fin juin.

M. Moïse, qui s'est rendu sur plusieurs sites à Petit Goave, a exhorté les Ministères des Travaux Publics, Transport et Communication (MTPTC) et de l'Agriculture des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR), à réaliser les travaux d'irrigation dans les localités de Provence et de Vialet. Ces travaux faciliteront l'accès aux eaux des rivières pour une meilleure irrigation des plantations.

LLM / radio Métropole Haïti