Kenneth Merten

Le sous-secrétaire adjoint et coordonnateur spécial d’Haïti au bureau des affaires de l’hémisphère, Kenneth Merten, a visité ce lundi 2 octobre 2017 le Sénat de la République. Au cours de cette visite, l’ambassadeur Merten a discuté de divers points avec le président du Sénat Youri Latortue tels : la coopération avec le Parlement haïtien, le renforcement de la Police nationale d’Haïti, et surtout la conjoncture actuelle.

Lors de sa visite ce lundi au Parlement haïtien, le coordonnateur spécial qui se faisait accompagner de la chargée d’affaires de l’ambassade des États-Unis en Haïti Robin Diallo, a dévoilé son souhait de « parler avec tout le monde » à propos de la conjoncture actuelle. Avant de rencontrer les sénateurs, le coordonnateur spécial confie s’être déjà entretenu avec « quelques acteurs du secteur privé », annonçant sa rencontre dans la soirée du lundi avec le chef du gouvernement Jack Guy Lafontant.

Kenneth Merten compte discuter avec les autorités haïtiennes du climat de sécurité, marqué notamment par le départ prochain des troupes de la mission onusienne du pays. « Avec ce départ, le travail de la Police nationale d’Haïti sera plus important que jamais », a lancé le coordonnateur spécial, avant de réitérer la volonté de la République étoilée à collaborer avec les autorités haïtiennes afin de renforcer la police nationale.

Parlant de la sécurité du pays après le départ définitif de la MINUSTHA, la question de l’armée d’Haïti monte sur les lèvres des journalistes accrochés aux lèvres du coordonnateur. Là, le coordonnateur spécial est clair : « La question de l’armée est une affaire qui concerne uniquement les Haïtiens». Pour se justifier, Kenneth Merten souligne que son pays supporte la Police nationale d’Haïti depuis 20 ans et que les États-Unis n’entendent pas changer de cap. « Nous avons investi beaucoup dans cet effort et nous entendons continuer afin que le peuple haïtien ait plus que jamais une meilleure force de police », a-t-il affirmé.

Le coordonnateur spécial d’Haïti au bureau des affaires hémisphériques Kenneth Merten, est dans le pays pour participer à une réunion se rapportant au parc industriel de Caracol.

Samuel Céliné source le nouvelliste