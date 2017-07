Le chef de l'état haïtien, Jovenel Moïse, a visité hier jeudi 20 juillet, plusieurs localités dans le département du Sud, notamment Dori, Fond Fred, Moreau et Dubreuil en vue d'évaluer les travaux réalisés dans le cadre de la Caravane du Changement. A Moreau, M. Moïse a exhorté le responsable des travaux à adopter les dispositions nécessaires en vue de réhabiliter le réseau de canaux d'irrigation devant desservir les agriculteurs de la zone.

Le président Moïse s'est également rendu à Jérémie (Grand Anse) afin de préparer le coup d'envoi effectif des travaux de la caravane dans la région.

M. Moïse s'est entretenu avec des représentants du secteur privé des Affaires et quelques membres de la société civile autour des dispositions à adopter afin d'apporter un soutien particulier aux entrepreneurs détenteurs de plans d'Affaires convaincants et réalistes. Cette rencontre stratégique s'inscrit dans le cadre de la politique d'ouverture du chef de l'Etat, visant à encourager le partenariat Public-Privé et à impliquer davantage la société civile, dans les grandes décisions ayant rapport avec les grands projets de développement.

M. Moïse, qui promet de promouvoir une politique de création d'emplois et d'accompagnement des entreprises, désire activer le processus de prêt des institutions comme le FDI, la BNC, la BRH et la BPH, dans le but de venir en aide aux entrepreneurs porteurs de projets viables.

La Présidence annonce plusieurs rencontres avec les entrepreneurs dans les régions en vue de créer un climat de confiance entre le secteur privé des Affaires et l'Etat. Les échanges ont eu lieu en présence du Ministre des travaux publics, Transport et communication Ing. Fritz Caillot, du Délégué départemental de la Grand-Anse M. Lhen Schiller, du président de la chambre de commerce et d'industrie de la Grand-Anse M. Monode Joseph et de certains élus locaux.

LLM / radio Métropole Haïti