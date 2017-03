Michele Bachelet au Palais National

Le Président de la République, Jovenel Moïse, accompagné du Premier Ministre, M. Jack Guy Lafontant, a reçu, ce lundi 27 Mars 2017, au Palais National, la visite de la Présidente de la République du Chili, Mme Michèle Bachelet, dans le cadre de la coopération entre les deux pays, a-ton lu dan une note du Bureau de Communication de la Présidence.

Les deux Chefs d’Etat ont d'abord tenu une réunion bilatérale au cours de laquelle ils ont eu des discussions autour du renforcement de la coopération entre Haïti et le Chili. Le Président de la République a ensuite exprimé sa volonté de travailler conjointement avec le Chili pour redynamiser les relations politiques existant entre les deux États, a poursuivi la note.

« Le Président Jovenel Moïse a également profité de l’occasion pour présenter sa vision du développement d’Haïti, les axes d’intervention prioritaires de son Administration, les principaux objectifs qu’il se fixe pour son quinquennat ainsi que sa volonté d’apporter des solutions durables aux problèmes que confronte Haïti. »

La visite de la Présidente du Chili, , au Palais National, s’est soldée par la signature d’un Accord complémentaire à l’Accord de base de coopération scientifique et technique pour la comparabilité ou l’équivalence et la reconnaissance d’études des cycles de l’Enseignement de base ou fondamental et de l’Enseignement moyen ou secondaire, a-t-on rapporté.

Cet Accord, lit-on, vise à établir la comparabilité et l’équivalence des études faites au niveau de l’enseignement de base ou fondamental et de l’enseignement moyen ou de niveau comparable suivis au sein des institutions officiellement reconnues et en conformité avec la législation en vigueur, sanctionnées par des certificats d’études, diplômes ou autres documents faisant foi, délivrés par lesdites institutions des deux pays. Cette décision facilitera une meilleure intégration des jeunes Haïtiens vivant au Chili.

Après sa rencontre avec le Président Jovenel Moïse, la Présidente de la République du Chili, Mme Michèle Bachelet, s'est rendue au Cap-Haïtien où elle a visité les troupes chiliennes.

Wilner Jean Louis HPN