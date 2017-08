Voltaire Fabias

Exporter le riz produit localement, le transférer des plaines verdoyantes de l’Artibonite aux assiettes aisées des fins gourmets, grands consommateurs de produits bio, des pays riches.Telle est l’ambition du jeune entrepreneur agricole haïtien, Voltaire Fabias, rentré expressément au pays natal pour veiller jalousement sur la matérialisation de son pari.

Produit stratégique national, le riz est numéro un dans le panier de la ménagère haïtienne. Omniprésent dans l’alimentation quotidienne, le marché du riz en Haïti, informe le ministère de l’Agriculture, dépasse plus de 8 millions de consommateurs et la production rizicole locale correspond à environ 20 % de la consommation nationale qui avoisine approximativement les 150 000 tonnes métriques de paddy (riz non décortiqué) produites en 2011.

Pourtant, le marché local du riz n’intéresse pas Voltaire Fabias au premier chef. En effet, il lorgne d’abord sur le marché américain avant de convoiter d’autres pays comme le Canada et la France. « C'est surtout la France qui sera un très bon marché pour nous », déclare-t-il, signalant qu’il s’apprête également à exporter du riz aux Bahamas à partir de Miami.

Après avoir commandité une étude de marché sur le riz aux États-Unis, Voltaire Fabias, dans un premier temps, s’est rendu compte que les étrangers raffolent de la nourriture produite en Haïti, et, conséquemment, est rentré au pays où il s’est associé avec un groupe de planteurs pour transformer sur place le riz artibonitien destiné à l’exportation.

À 60%, souligne Voltaire, ce sont les étrangers qui consomment le soi-disant riz produit en Haïti. Or, dénonce-t-il, des entrepreneurs sont en train d’exploiter la faiblesse des ressortissants Haïtiens pour le riz local en leur vendant du « riz étranger » dans des sacs estampillés « Madan Gougousse », une semence qui n’est plus disponible en Haïti, « Ayiti Cheri », « Diri Lakay », « Gran panpan ».

« Les Cubains ont la mainmise sur l’alimentation, surtout en Floride. Donc, les Cubains empochent 80% de l’économie haïtienne », fait remarquer Voltaire, un brin dépité, précisant qu’ils sont les seuls à commercialiser ce riz produit par une seule « factory » en Thaïlande même si le label sur les sacs diffère. Les riz aux noms Haïtiens viennent en fait de Thaïlande, dénonce-t-il.

Loin de se laisser abattre, le jeune entrepreneur, originaire des Gonaïves, est convaincu que la qualité de son riz organique, « Made in Haïti », estampillé Caribean Grains LLC, est de taille à ravir des parts de marché à la concurrence. « En Floride, seul notre riz n’est ni enrichi ni synthétisé », se vante Voltaire Fabias qui dit détenir un certificat délivré par la FDA (U.S. Food and Drug Administration) après avoir été soumis à 5 contrôles de laboratoire.

Après avoir lancé une petite quantité le riz « TCS 10 » hybride comme un ballon d’essai en Floride, Voltaire dit avoir enregistré beaucoup de demandes et se prépare à expédier un conteneur de riz blanc en direction des côtes de la Floride. Extrêmement pointilleux avec les planteurs sur la préparation des semences, le repiquage, l’entrepreneur explique que la transformation du riz dure 4 mois et 2 semaines. Il est d’abord séché au soleil, soumis à 11% d’humidité, décortiqué, avant d’être trié à la main.

« La nourriture bio est très recherchée actuellement à cause des maladies comme l’hypertension, le diabète, et nous autres, nous n’avons rien à voir avec des produits mécaniques, chimiques, mélangés avec de la glycérine », soutient Voltaire Fabias, confiant que sa clientèle pour le moment est essentiellement constituée de Blancs. Afin de diversifier sa clientèle, ce dernier dit s’être rendu dans les églises fréquentées par la communauté haïtienne pour la sensibiliser pour acheter le riz haïtien et supporter les paysans de l’Artibonite. « Quand elle achète Madan Gougousse, elle supporte les paysans thaïlandais », affirme-t-il.

Au-delà de ses prétentions entrepreneuriales, Voltaire Fabias nourrit une autre ambition. Celle de revitaliser l’économie locale à partir de l’agriculture. Car, dit-il, l’état actuel de l’économie haïtienne, qui est une économie de transfert, n’est guère brillant. Une bonne partie de l’argent que la diaspora envoie à sa famille ne sert qu’à acheter du riz américain, retourne aux États-Unis.

À lui seul, le riz représente en volume 34% des importations alimentaires et entre 85 à 90% de ce stock provient des États-Unis, selon des données de l’Administration générale des douanes (AGD). Toujours selon l’AGD, le volume de ces importations se chiffre autour de 400 000 tonnes métriques et ce marché est évalué à plus de 200 millions de dollars américains. Le MARNDR classe ainsi le riz parmi les six produits agricoles dont la valeur ajoutée totale atteint un pareil montant en Haïti.

« Pour faire une économie locale, il nous faut faire de la production, de la transformation et du packaging et de la manufacture pour aller chercher le pouvoir d’achat ailleurs », avance Voltaire Fabias, fervent partisan du libre-échange. Pour lui, l'économie locale rime notamment avec des gens travaillant dans les champs, triant le riz et faisant le packaging.

Pour y parvenir, l’entrepreneur agricole s’appuie depuis deux ans sur le RACPABA (Réseau des associations coopératives pour le commerce et la production agricole du bas Artibonite), avec qui il a signé un protocole d’accord. Ayant son Q.G. dans la commune de L’Estère, l’organisation de la vallée de l’Artibonite regroupe 7 coopératives réparties dans 7 communes différentes.

« Nous utilisons cette structure [RACPABA] pour trouver assez de production pour l’exportation afin de renforcer l’économie locale », explique Voltaire avant d’affirmer qu’avec 100 millions de gourdes (environ 1,6 million de dollar), il est en mesure de produire deux types de riz, un pour le marché local et l’autre pour le marché international. Ce qui attirera plus de devises dans le pays car, dit-il, avec 1,25 tonne par hectare, Haïti est encore loin du compte.

Patrick ST PRE source le nouvelliste