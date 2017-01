Uder Antoine

Les démêlés du président élu Jovenel Moïse avec la justice ne sont pas dans les champs de compétence du CEP. Cependant, a fait savoir le directeur exécutif de l’institution électorale, le Conseil suit ce dossier et attend les conclusions du juge d'instruction. Parallèlement, après enquête administrative, le CEP a décidé de proclamer Wilfrid Gélin sénateur pour le département du Centre.

Comme tout le monde, le CEP suit le dossier de l’UCREF contre le président élu Jovenel Moïse, a affirmé le directeur exécutif du CEP qui intervenait jeudi soir à l’émission « Sa Kap Kwit » sur Télé 20. « Cela ne veut pas dire que c’est un dossier que nous ignorons, puisque nous sommes restés toujours connectés avec la population, surtout la presse. Ce dossier n’est pas dans notre champ. L’UCREF est une entité qui fait son travail de manière objective et en toute indépendance », a déclaré Uder Antoine.

« Nous suivons l’évolution des choses et nous attendons la conclusion. S’il y a quelque chose en référence au décret électoral qui demande l’intervention du CEP, nous assumerons, comme toujours, notre responsabilité », a avancé le directeur exécutif du CEP.

Selon M. Antoine, au moment du dépôt de candidature, le CEP n’exige pas des candidats des informations financières relatives à leurs comptes en banque. « Il ne faut pas oublier non plus que ce CEP assure la continuité du processus… », a-t-il rappelé, une façon pour lui de dire que les inscriptions des candidats avaient eu lieu bien avant la nomination de ce Conseil électoral.

Il faut rappeler que c’est le Conseil électoral dirigé par Pierre-Louis Opont qui avait fait l’inscription et la validation des candidats.

Le dossier de Jovenel Moïse avec l’UCREF comme celui de Guy Philippe, sénateur élu, arrêté puis transféré aux États-Unis pour son implication présumée dans le trafic illicite de drogue et le blanchiment des avoirs, le CEP suit ces dossiers qui ne sont pas dans son champ de compétence. « Notre boussole, c’est la loi. Si nous avions à appliquer le décret électoral nous n’hésiterions pas », a soutenu Uder Antoine.

Jeudi, en fin de journée, le CEP a publié les conclusions de l’enquête administrative sur Wilfrid Gélin, candidat au Sénat pour le département du Centre qui a vu son nom écarté des résultats définitifs.

La commission a conclu que Wilfred GELIN et Wilfrid GELIN désignent une seule et même personne, donc il n’y a aucune confusion sur son identité. Il n’y a pas lieu, non plus, selon la commission, de parler de peines afflictives et infamantes en ce qui concerne la décision de condamnation prononcée le 12 février 1982 contre Wilfrid GELIN par le tribunal des États-Unis.

« Les peines de 90 jours de prison, de deux ans avec sursis et de trois ans de probation prononcées contre lui par un tribunal aux États-Unis n’étaient pas accompagnées d’autres peines afflictives et infamantes », a tranché la commission d’enquête. En outre, les documents obtenus de la direction de l’Immigration et de l’émigration n’établissent pas que Wilfrid GELIN détenait une autre nationalité étrangère, selon la commission.

Après ces considérations, le CEP a décidé de proclamer les résultats définitifs des sénatoriales pour le département du Centre en ce qui concerne le candidat élu Wilfrid GELIN, avec toutes les conséquences de droit…

En attendant l’élection des huit nouveaux sénateurs, le Sénat compte à présent 21 sénateurs. Wilfrid Gélin vient agrandir et renforcer le clan de Tèt kale et alliés au grand Corps.

Robenson Geffrard source le nouvelliste