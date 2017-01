Youri Latortue, Jovenel Moise et Gracia Delva à St Marc

Fraîchement élu à la présidence du Sénat, Youri Latortue n’a pas mis de gants pour taper sur ceux qui ont multiplié des obstacles sur son chemin. Le sénateur de l’Artibonite clame qu’il sera un allié du PHTK si et seulement si des réformes sont effectuées dans ce parti. Sur les antennes de Magik9 et de Vision 2000, l’homme fort de l’Artibonite a également évoqué d’autres sujets relatifs à la révocation de son visa par l’ambassade américaine, ses ambitions présidentielles, le choix de Garcia Delva comme candidat au Sénat pour le département de l’Artibonite, etc.

L’épisode des élections une fois terminée, le clan Tèt Kale ne répand plus d'embûches sur sa route. Le nouveau président du Sénat, sur les ondes de Vision 2000 ce lundi, réitère son soutien à celui qui sera le 58e président d’Haïti le 7 février prochain, et non au PHTK. « Il y a des réformes qui doivent être opérées à l’intérieur de ce parti. Une fois ces dernières terminées, je n’aurai aucun problème ». Youri Latortue invite Jovenel Moïse à appliquer ce qu’il avait annoncé lors de sa campagne électorale. « De notre côté, nous allons appuyer son agenda législatif. En ce sens, je crois que l’État n’est pas une vache à lait. Il faut éliminer la corruption. Il y a des gens qui doivent rendre compte. Le président doit comprendre qu’aujourd’hui il n'a pas à prêter attention à un petit groupe de Port-au-Prince qui lui fera oublier ses promesses », a-t-il souligné.

Le président du Sénat indique avoir eu une conversation téléphonique avec le champion du PHTK qui lui a présenté ses félicitations. « Je l'ai remercié. Je lui ai dit aussi qu’il lui fallait se mettre au travail pour éviter des retards dans la formation du nouveau gouvernement. Je lui ai dit que les anciens ministres qui n’ont pas de décharge ne pourraient pas se représenter comme ministre », a-t-il fait savoir.

Quand la journaliste Marie-Lucie Bonhomme a rappelé à Youri Latortue qu’il a conditionné son support à Jovenel Moïse à un coup de balai dans son entourage, l’élu de l’Artibonite assume. « Le problème a commencé dès l’instant où j’avais fait cette déclaration. J’avais mesuré ce que j’avais dit et je sais que cela entraîne des conséquences, que les concernés allaient avoir une dent contre moi », a-t-il balancé, insistant sur un besoin de réforme au sein du clan de Jovenel Moïse.

Sur Magik9, quelques minutes avant, Youri Latortue a évoqué les animosités de certains membres du secteur privé et de quelques anciens fonctionnaires du pouvoir Tèt Kale qui avaient juré d'obtenir sa défaite dans sa marche vers la présidence du Sénat. Il a souligné que certains étaient même prêts à « financer des sénateurs » pour obtenir gain de cause. Sans rancune, le patron de AAA indique qu’il va continuer à faire son travail, et ce, au même titre que le Sénat. « J’avais déjà déposé ce rapport à l’UCREF et l’ULCC. Il y a une commission qui peut l’approfondir. Il y a même des sénateurs qui ont promis de le faire », a-t-il fait savoir.

Retour sur le duel des cousins

Invité au journal du matin de Radio Vision 2000, Youri Latortue a encore évoqué le comportement de son cousin sénateur, Carl Murat Cantave. « Moi, j’avais dit au sénateur Cantave que dans d’autres conditions j’aurais abandonné. Mais, quand quelqu’un qui a été indexé dans un rapport, parce qu'il a mal géré les fonds de l’État, ne veut pas que je sois président du Sénat, je ne me laisserai jamais faire », a-t-il fait savoir, soulignant qu’à la tête du bureau, il va jouer son rôle de coordination, impulser le Sénat pour que celui-ci puisse jouer son double rôle de contrôle et de vote des lois.

Youri Latortue déplore que des forces extérieures aient voulu influencer le vote du Sénat. « De toute ma carrière au Parlement, c’est pour la première fois que j’ai vu cela dans l’élection d’un bureau. Je n’ai jamais vu telle implication », déplore-t-il. S’il avoue que Carl Murat Cantave est inexpérimenté en politique, le chef de Ayiti an aksyon pense qu'une fois arrivé au Sénat, son cousin aurait grandi.

Plus loin, il indique que durant son mandat tout dépendra de l’assemblée. « Beaucoup de sénateurs souhaitent que le Sénat travaille en toute autonomie. Je supporte le programme du président élu, je ne vais pas prendre de décision. C’est à l’assemblée de prendre des décisions. Au Sénat, nous allons veiller à ce que les fonctionnaires de l’Etat soient compétents et ne viennent pas pour voler l’Etat », a expliqué Youri Latortue. Dans la foulée, il promet que son travail à la tête du Sénat sera juste et équitable. « Je ne vais favoriser aucun groupe. Il y aura un traitement équilibré. Je vais m’ingénier à ce que toutes les commissions trouvent des moyens pour fonctionner. Les sénateurs ne seront pas victimes d’un président du Sénat qui va faire pencher la balance », a-t-il fait savoir, rappelant ses bons rapports avec tous les membres du grand Corps.

Le choix de Garcia Delva au détriment du député Fritz Chéry Youri

Latortue indique que ses relations avec le député de Gros-Morne sont pour l’instant correctes. En effet, à plusieurs reprises, Fritz Chéry a critiqué le directoire du parti AAA, notamment Youri Latortue d'avoir choisi Garcia Delva, et non lui, pour briguer un mandat de sénateur pour le département de l’Artibonite. « Je ne lui ai pas répondu car il est mon ami. De plus, je voulais préserver le parti. Je pense que ses aspirations étaient légitimes. Toutefois, le parti a déjà deux sénateurs qui viennent du haut Artibonite. On avait décidé de choisir un candidat du bas Artibonite », a-t-il expliqué.

Le chef de AAA a expliqué le choix du chanteur de Mass Konpa comme candidat au Sénat du parti. Quand la journaliste Marie-Lucie Bonhomme lui rappelle sa déclaration « Nous serons un Sénat de tribuns, de grands orateurs soucieux de notre travail de contrôle » et qu’elle ne voit pas Garcia Delva dans cette catégorie, Youri Latortue objecte: « Certains pensent qu’il faut parler le français et le latin pour être un bon orateur (…) Vous pouvez inviter Garcia Delva et vous verrez sa profondeur. D’ailleurs, il a écrit des textes très profonds dans lesquels il aborde les problèmes de ce pays. Je pense qu’il y a des préjugés au départ contre certains qui ne se sont pas exprimés dans cette société, ou qu’on ne prend pas le temps de regarder », a-t-il analysé, expliquant que le choix d’un candidat réside dans la compétence et dans la possibilité de réussite. Pour illustrer sa décision, Youri Latortue évoque le choix d’Annick François Joseph. « C’est l’un des plus grands intellectuels. En revanche, il n’a jamais produit aucun texte. Garcia Delva, lui, a proposé un texte de loi sur la culture », souligne-t-il.

Youri Latortue candidat à la présidence ?

L’actuel président du Sénat a formulé ses vœux pour les 15 prochaines années. Il espère que de lui on retiendra l’image d’un sénateur qui avait aidé la République. Il a admis plus loin que tous les partis politiques visent la conquête du pouvoir. « Nous l’avions visé dès la formation de AAA. Est-ce que c’est Youri Latortue ? Ce n’est pas nécessairement le cas », a-t-il fait savoir sans langue de bois à l'insistance de Marie-Lucie Bonhomme.

Youri Latortue et ses démêlés avec l’ambassade américaine

Celui qui détient un second mandat de sénateur de la République a été interdit de se rendre aux États-Unis durant plusieurs années. En effet, Youri Latortue explique qu’il a été accusé par Fritz Mevs de trafic de drogue sur le port des Gonaïves. Il explique que son accusateur avait tout simplement voulu accaparer le port. « N’était la publication de Wikileaks, je n’aurais jamais su qu’on avait rapporté de telles allégations à l’ambassadeur américain de l’époque. Je ne me serais jamais lavé de cette accusation. C’est comme si on m’avait tué moralement », se rappelle-t-il.

Après la publication de Wikileaks, Youri Latortue indique avoir rencontré Fritz Mevs qui lui a présenté une lettre d’excuse tout en prétextant sa mauvaise santé mentale. « J’ai traduit la lettre en anglais et je l’ai transférée à l’ambassadeur américain. Et par la suite, on avait renouvelé mon visa », a raconté Youri Latortue, qui se montre très reconnaissant envers Wikileaks qui a publié le câble diplomatique.

Jean Daniel Sénat source le Nouvelliste