Youri Latortue

Contrairement à la présidence qui a qualifié l’incident survenu le 7 avril à l’Arcahaie « d’acte terroriste», le président du sénat, qui était dans le cortège, estime, lui, que « c’était un acte de banditisme». De la voiture où il se trouvait en compagnie du chef de l’État et du président de la Chambre basse, Youri Latortue a vu un autobus placé sur la voie en vue d’obstruer le passage au cortège présidentiel.

« Les agents des unités spécialisées ont pris des dispositions pour débloquer la voie et ont accompagné le cortège à pied jusqu'à ce que l’obstacle ait été dépassé», rapporte le parlementaire qui n’y va pas toutefois sans condamner l’incident. «C’est inacceptable. On ne doit pas empêcher le cortège du président de circuler», dénonce Youri Latortue, soulignant que nous n’avons pas cette tradition.

Convaincu qu’il y a eu des failles au niveau de la sécurité du chef de l’État, l’ex- militaire exige une enquête en vue de fixer les responsabilités et prendre des dispositions par rapport à ceux qui ont failli à leur mission. Mais par rapport à la vague de changements opérés au niveau de la PNH depuis l’incident de l’Arcahaie, Youri Latortue appelle l’exécutif à ne pas tout «mélanger». « Il y a la question de l’incident de l’Arcahaie qui est inacceptable mais il y aussi l’autonomie de la Police nationale d’Haïti qu’on doit respecter », a déclaré l’ancien président de la commission Justice et Sécurité du Sénat de la République, évoquant la loi du 29 novembre 1987 qui définit les conditions de changement au niveau de la PNH et le rôle du directeur général dans la prise de ces décisions.

Rappelant la mission du pouvoir législatif de veiller au respect des lois, le président du Sénat affirme qu’il n’est pas contre l’idée que des cadres de l’institution soient mutés dans la mesure où il a été prouvé qu’ils ont failli à leur mission mais, dit-il , il n’est pas de bon ton que ces changements s’étendent à toute la PNH.

Le nommé Jackson Michel est l'objet d'une mesure d'interdiction de laisser le territoire sur ordre du parquet de Port-au-Prince dans le cadre de l'enquête sur l'attaque contre le cortège du président Jovenel Moïse, à l'Arcahaie,le 8 avril dernier, a confié au journal le commissaire du gouvernement Clamé Ocname Daméus. Le parquet,dans son enquête, veut auditionner des membres du cortège et autres personnalités présentes au moment des faits.

Danio Darius source le nouvelliste