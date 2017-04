Donald Trump

Dans une interview accordée à Reuters à l’occasion de ses 100 premiers jours à la tête des Etats-Unis, Donald Trump a confié qu’il ne s’attendait pas à ce que sa nouvelle vie soit à ce point différente et difficile.

Cent jours après sa prise de pouvoir aux Etats-Unis, Donald Trump a bien dû mal à se faire au rythme effréné de la vie de président. L’ancien homme d’affaires a accordé une interview à l’agence Reuters, depuis le bureau ovale de la Maison Blanche. Il y revient avec nostalgie sur l’époque où il n’était pas encore à la tête d’une des plus grandes puissances mondiales. «J’adorais mon ancienne vie. Il s’y passait tellement de choses», confie-t-il, avant de poursuivre : «J’ai plus de travail que dans mon ancienne vie».

Conduire une voiture lui manque

Donald Trump glisse ensuite qu’il pensait «que ça serait plus facile». De quoi donner raison à ses détracteurs qui au moment même de la campagne, estimaient qu’il n’était pas prêt et qu’il n’avait pas réellement envie de gouverner. D’autant que ses 100 premiers jours ont été particulièrement chaotiques. De son décret sur l’immigration, bloqué par des juges et qui a provoqué de nombreuses manifestations dans le pays, à son opposition inquiétante avec la Corée du Nord en passant par ses bombardements en Syrie ou en Afghanistan, le président américain a rapidement frapper fort pour marquer les esprits. Sa vie privée elle aussi est scrutée à la loupe.

A Reuters, il explique qu’avant même de devenir président, il avait l’habitude qu’elle soit commentée et surveillée, mais qu’il est aujourd’hui surpris par le peu d’intimité qui lui reste. Il raconte ainsi qu’il ne s’est pas encore habitué à être suivi 24 heures sur 24 par les Services secrets. «Vous êtes vraiment dans votre propre petit cocon, parce que la protection autour de vous est tellement massive que vous ne pouvez plus aller nulle part», raconte-t-il. Il indique par exemple qu’il ne peut plus conduire et que cela lui manque. Enfin, Donald Trump avoue demander régulièrement des conseils à ses amis ou anciens collègues des affaires lorsqu’il doute.

Source Paris Match