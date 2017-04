La présidente en exercice de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif (CSC/CA), Marie France H. Mondésir a, dans une lettre datée du 10 avril 2017, annoncé sa démission de la présidence de la Cour, avons-nous appris à la rédaction de Vant bèf info (VBI).

« Je vous informe, par la présente, de ma décision de démissionner de ma fonction de présidente du conseil de la CSC/CA que j’occupe depuis mon installation, le 3 octobre 2016, suite à mon élection tenue en réunion ordinaire du conseil du 26 septembre de la même année », a écrit la présidente.

Et, celle-ci de poursuivre : « cette décision est motivée par des raisons de convenances personnelles indépendamment de ma volonté. Toutefois, je reste et demeure disponible et disposée en ma qualité de conseillère à donner ma collaboration active à tout nouveau bureau du conseil pour le bon fonctionnement de la cour ».

Des informations recueillies auprès d’une source proche de l’institution ont révélé que la présidente de la CSC/CA aurait démissionné en raison de multiples pressions qu’elle recevait… Aussi, aurait-elle peur pour sa sécurité.

Vant bèf info (VBI)