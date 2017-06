Chef du gouvernement allemand pendant seize ans, de 1982 à 1998, Helmut Kohl est mort vendredi à l’âge de 87 ans.

Comme Bismarck en 1871, il avait été surnommé « le chancelier de l’unité », après la réunification allemande de 1990. Helmut Kohl est mort vendredi 16 juin à l’âge de 87 ans « dans sa maison de Ludwigshafen », dans le sud-ouest du pays, a indiqué le quotidien Bild, dont la direction était très proche de cette figure de l’histoire de l’Allemagne contemporaine. Il se référait volontiers au « chancelier de fer », moins à cause de leur action en faveur de l’unification de l’Allemagne qu’à cause de sa longévité au pouvoir.

Chef du gouvernement pendant seize ans, de 1982 à 1998, Helmut Kohl aura fait aussi bien que son lointain prédécesseur et mieux que Konrad Adenauer, le premier chancelier de la République fédérale d’Allemagne après la seconde guerre mondiale, son modèle en politique. Et pourtant, bien peu d’observateurs parient sur une telle durée quand ce provincial, que ses amis politiques comme ses amis jugent mal dégrossi, arrive à la chancellerie à Bonn, le 1er octobre 1982, à la faveur d’un renversement d’alliance perpétré par le petit parti libéral (FDP).

Non que Helmut Kohl soit un novice en politique. Au contraire. Il est entré au Parti chrétien démocrate (CDU) dès 1946, à l’âge de 16 ans – il est né le 3 avril 1930. Après une thèse de doctorat en histoire et sciences politiques sur « Le renouveau des partis en Rhénanie-Palatinat après 1945 », il a brièvement travaillé à l’Association de l’industrie chimique de Ludwigshafen. Mais, surtout, il a gravi peu à peu tous les échelons de l’appareil de la CDU, depuis la direction provisoire en Rhénanie-Palatinat jusqu’à la direction de la CDU fédérale dont il devient vice-président en 1969, puis président en 1973. Cependant, la classe politique comme les journalistes se rient de son accent, de ses déclarations souvent empreintes des mêmes clichés, de sa silhouette – 130 kg, 1,93 m –, aubaine pour les humoristes.

Sarcasmes et attaques

Au sein même de sa propre famille politique, il est en proie aux sarcasmes et aux attaques de Franz-Josef Strauss, le chef de la CSU, branche bavaroise de la démocratie chrétienne. Alors que Kohl est le candidat de son parti à la chancellerie, Strauss menace de concurrencer la CDU dans l’ensemble de la RFA et de mettre fin à la formation d’un groupe parlementaire unique CDU-CSU au Bundestag.

Un compromis sera finalement trouvé entre les deux hommes : Strauss renonce à ses projets et Helmut Kohl accepte de lui céder la place comme candidat à la chancellerie en 1980. Celui qu’on surnommait « le taureau de Bavière » essuiera un cuisant échec face à Helmut Schmidt.

Son expérience gouvernementale, Helmut Kohl l’a acquise à Mayence, en tant que ministre-président de Rhénanie-Palatinat de 1969 à 1976. Il quitte ce poste après avoir été, pour la première fois, tête de liste de la démocratie chrétienne aux élections fédérales. Avec 48,6 % des voix, la CDU-CSU frôle la majorité absolue, mais la coalition libérale-socialiste menée par le chancelier Helmut Schmidt et le ministre des affaires étrangères Hans-Dietrich Genscher est reconduite.

Franz-Josef Strauss lance, cinglant : « Kohl ne sera jamais chancelier. » Et d’ajouter : « Il en est totalement incapable. Il lui manque le caractère, l’esprit, et les capacités politiques. » Il n’empêche, Helmut Kohl devient président du groupe parlementaire CDU-CSU au Bundestag et, de facto, chef de l’opposition.

Le revirement du Parti libéral

Il conserve son poste après la défaite de 1980 et se trouve donc bien placé pour gravir la dernière marche du pouvoir quand la coalition libérale-socialiste éclate en octobre 1982. Depuis quelque temps, déjà, les relations sont tendues entre Helmut Schmidt et ses alliés libéraux. Un des dirigeants du FDP, le comte Otto von Lambsdorff, rédige un texte « stratégique » dans lequel il demande une déréglementation du marché du travail.

C’est inacceptable pour le chancelier, par ailleurs en butte aux critiques de la gauche social-démocrate à cause de son soutien à la position américaine dans la crise dite des euromissiles (le déploiement de missiles de croisières et de fusées Pershing-II en réponse à l’installation de SS-20 soviétiques pointés sur l’Europe occidentale). Le 17 septembre 1982, la coalition libérale-socialiste a vécu. Le 1er octobre, les députés chrétiens-démocrates et libéraux votent une motion de défiance constructive contre Helmut Schmidt.

Helmut Kohl entre à la chancellerie. Hans-Dietrich Genscher reste ministre des affaires étrangères. Kohl veut provoquer des élections anticipées afin d’être légitimé par les urnes. Le 6 mars 1983, la CDU-CSU enregistre le deuxième meilleur score de son histoire, avec 48,8 % des suffrages, tandis que le FDP paie son revirement en perdant un tiers de ses électeurs (7 %).

Avec François Mitterrand à Douaumont

Ce premier mandat est marqué par des controverses. En visite à Jérusalem en 1984, Helmut Kohl parle de la « grâce de la naissance tardive », allusion aux générations allemandes nées après la guerre qui ne portent pas de responsabilité dans la Shoah, un thème très sensible non seulement en Israël mais aussi en Allemagne. Lui-même a été enrôlé à l’âge de 15 ans dans les auxiliaires de la Luftwaffe mais n’a jamais appartenu à une unité combattante.

La mort au front de son frère aîné a contribué à faire de lui un européen convaincu. En 1985, en compagnie de Ronald Reagan, il dépose une gerbe au cimetière de Bitburg, en Rhénanie-Palatinat, où sont enterrés des membres de la Waffen-SS. Le geste provoque une polémique en Allemagne et aux Etats-Unis.

En même temps, ces premières années de pouvoir sont l’occasion d’un resserrement des liens avec la France et en particulier avec François Mitterrand. Dans un discours prononcé devant le Bundestag en janvier 1983, à l’occasion du 20e anniversaire du traité de l’Elysée, François Mitterrand apporte son soutien à la position de Helmut Kohl sur les euromissiles, contre ses « camarades » du SPD. « Les missiles sont à l’Est et les pacifistes à l’Ouest », déclare le chef de l’Etat.

L’année suivante, à l’ossuaire de Douaumont, devant un cercueil recouvert des drapeaux français et allemand, François Mitterrand saisit la main de Helmut Kohl. La photo est restée gravée dans les mémoires.

La chute du mur de Berlin

L’année 1989 n’avait pas bien commencé pour Helmut Kohl. Au congrès de la CDU à Brême, il échappe de justesse à une tentative de « putsch » fomenté par des caciques qui lui reprochent de mener le parti à la défaite. La divine surprise de la chute du Mur va lui donner une deuxième jeunesse. Kohl a intitulé l’un de ses livres de souvenirs Je voulais l’unité de l’Allemagne.

Toutefois, quand les Allemands de l’Est commencent à manifester contre le régime communiste et à « voter avec leurs pieds » en essayant par tous les moyens de fuir « le premier Etat des ouvriers et paysans sur le sol allemand », le chancelier, comme la grande majorité de ses compatriotes de l’Ouest, est très prudent. Il craint qu’une déstabilisation de l’ensemble du bloc de l’Est n’entraîne un arrêt des réformes en URSS et la chute de Mikhaïl Gorbatchev, avec lequel il a fini par nouer des relations cordiales après l’avoir maladroitement comparé à… Goebbels.

L’ouverture du mur de Berlin, le 9 novembre 1989, le surprend alors qu’il est en visite officielle en Pologne. Il interrompt son voyage, rentre précipitamment à Berlin, se montre au balcon de la mairie de Schöneberg avec tout ce que la République fédérale compte d’hommes politiques importants, et reprend le chemin de Varsovie.

Le 28 novembre, sans en avoir parlé à personne, même pas à son partenaire de la coalition gouvernementale, Hans-Dietrich Genscher, il présente au Bundestag un « programme en dix points pour le dépassement de la division de l’Allemagne et de l’Europe ». Ce programme est encore très modéré. Il prévoit un processus long dont l’aboutissement serait une confédération entre les deux Etats allemands.

Mise en route de l’Union économique et monétaire

Mais François Mitterrand est ulcéré que son « ami Helmut », qui était quelques jours plus tôt à Paris, ne lui en ait pas touché mot. Mais, en décembre 1989, au Conseil européen de Strasbourg présidé par François Mitterrand, Helmut Kohl obtient le soutien des Douze à l’autodétermination du peuple allemand.

A partir de la fin de l’année, les événements s’accélèrent. La décomposition de la RDA est de plus en plus manifeste. La réunification remplace peu à peu l’exigence de démocratisation du régime est-allemand dans les revendications des manifestants. En garantissant une aide financière à la perestroïka, Helmut Kohl s’est assuré que Mikhaïl Gorbatchev ne s’opposerait pas à l’unité allemande.

Les élections de mars 1990 – les premières élections libres à l’Est depuis 1933 – donnent une majorité à la CDU, qui a fait campagne en faveur de la réunification.

L’union économique, monétaire et sociale des deux Allemagnes entre dans les faits le 1er juillet. Helmut Kohl impose un taux de change de un contre un entre le mark est-allemand et le deutschemark et promet des « paysages florissants » aux Allemands de l’Est.

Les derniers obstacles sont levés quand l’URSS accepte que l’Allemagne reste membre de l’OTAN et que l’accord 4 + 2 (les quatre puissances victorieuses du Reich et les deux Etats allemands) écarte les derniers obstacles à sa pleine souveraineté.

Les élections du 3 octobre 1990 entérinent le succès de la démocratie-chrétienne contre la social-démocratie menée par Oskar Lafontaine. Helmut Kohl peut être célébré comme le « chancelier de l’unité ».

En contrepartie, pour manifester son ancrage européen, il accepte la mise en route de l’Union économique et monétaire qui débouchera sur la création de l’euro, « contre les intérêts allemands », confiera-t-il quelques mois plus tard au secrétaire d’Etat américain James Baker.

Construire une Allemagne européenne, une obsession

Construire une Allemagne européenne et non pas une Europe allemande était une obsession chez ce chancelier qui n’avait pas oublié l’Histoire. Jusqu’au bout, Helmut Kohl défendra l’euro, fait à la main des Allemands et lancé le 1er janvier 1999. Mais sans aller jusqu’à l’union politique à peine esquissée à Maastricht. Avec la réunification et les revendications croissantes des Länder, l’Allemagne et Helmut Kohl avaient tourné la page du fédéralisme.

Après le triomphe personnel de la réunification, il reste encore huit ans au pouvoir. Des années de trop, diront ses amis comme ses adversaires, marquées par une stagnation de la vie politique, un ajournement permanent des réformes, le refus d’Helmut Kohl à mettre sur orbite son héritier naturel, Wolfgang Schäuble.

Car derrière ses airs bonhommes, le « géant du Palatinat » a construit un système impitoyable pour ses adversaires comme pour ses proches, destiné à perpétuer son règne. Après seize ans de coalition démocrate-chrétienne-libérale, l’usure du pouvoir fait le lit du gouvernement rouge-vert emmené par Gerhard Schröder et Joschka Fischer.

Helmut Kohl siège encore pendant une législature au Bundestag, où il sera resté au total vingt-six ans. En 2009, à l’occasion du 20e anniversaire de l’ouverture du Mur, il avait retrouvé à Berlin deux « complices » de l’époque, Mikhaïl Gorbatchev et George H. Bush. Il pouvait entrer dans les livres d’histoire.

Dates

3 avril 1930 Naissance à Ludwigshafen (Rhénanie- Palatinat).

1973 Président de la CDU.

1er octobre 1982 Devient chancelier après la mise en minorité au Bundestag d’Helmut Schmidt.

1983 Reçoit le soutien de François Mitterrand dans la crise des euromissiles.

28 novembre 1989 Présente au Bundestag son programme pour le « dépassement de la division de l’Allemagne » après la chute du Mur.

3 octobre 1990 Triomphe de la CDU aux élections législatives.

1998 Défaite de la CDU-CSU. Helmut Kohl quitte la chancellerie.

1999 Mis en cause dans un scandale de financement occulte de la CDU.

16 juin 2017 Mort à Ludwigshafen à l’âge de 87 ans.

Par Daniel Vernet - Le Monde