Conférence-débat, entre autres activités, sur le dictateur Rafael Trujillo et le massacre d’Haïtiens de 1937 en République Dominicaine

La 10e édition du livre haïtien, organisée par le centre N a rive se tient, ce samedi 19 août 2017, à Montréal (Canada), apprend l’agence en ligne AlterPresse.

Plus d’une trentaine d’auteurs et plus d’une vingtaine de maisons d’édition vont prendre part à cette10e édition du livre haïtien à Montréal.

Plusieurs activités, dont des hommages, avec Eddy Cavé, aux auteurs disparus de la Grande Anse (une partie du Sud-Ouest d’Haïti), des conférences et tables rondes sont annoncées.

Il y aura une conférence-débat, avec Frantz Voltaire et le professeur Guy Pierre, sur le dictateur dominicain Rafael Leonidas Trujillo Molina et le massacre d’Haïtiennes et d’Haïtiens, en 1937, en République Dominicaine. .

Près de 20 mille Haïtiens, hommes, femmes et enfants, furent tués, lors de ce massacre, perpétré en octobre 1937 (80 ans en octobre 2017), après que le président de la République Dominicaine, Rafael Leónidas Trujillo Molina, a décidé d’éliminer physiquement les Haïtiens travaillant dans les plantations du pays voisin d’Haïti.

Une table ronde, qui sera animée par Mozart Longuefosse, est également prévue autour du thème « Les nouveautés 2016-2017 : Haïti littérature et perspectives », avec la participation de différents écrivains, tels que Rodney Saint-Éloi, Stéphane Martelly, Gabriel Osson, Roberson Édouard, Gary Victor et Joujou Turenne.

Seront effectués également, au cours de cette 10e édition du livre haïtien à Montréal, le lancement du Collectif du centre international de documentation et d’information haïtienne, caribéenne et afro-canadienne (Cidihca) et de la revue haïtiano-caribéenne Chemins critiques, des expositions sur les auteurs haïtiens de Montréal ainsi que des expo-ventes.

Le centre N a rive, qui entretient d’étroites relations avec Haïti et sa diaspora au Canada, est un organisme communautaire à but non lucratif, fondé en 1973, à l’initiative du Bureau de la communauté haïtienne de Montréal.

Il se donne pour mission de permettre l’intégration des immigrés (notamment haïtiens) par l’alphabétisation, la francisation, l’insertion sociale et professionnelle, ainsi que la promotion de la culture haïtienne au Québec.

Alter Presse