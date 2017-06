Miami, le 15 juin 2017

Distingués compatriotes,

Chers amis d'Haïti,

Friends of Haiti,

Frè m ak sè m yo

C'est pour moi un grand honneur de participer en votre compagnie à cette historique activité qui, je le sais, marque le début d'une ère d'optimisme et de fructueuse collaboration entre mes compatriotes de toute la diaspora et ceux qui vivent en Haïti. Incommensurablement ravi d'être ici, je vous prie d'accepter que je vous transmette les chaleureuses salutations du Consulat Général d'Haïti à Chicago et de son ample juridiction.

J'aimerais, d'entrée de jeu, féliciter la Chambre de Commerce Haïtiano Américaine pour cette judicieuse initiative qui fait appel à l'indispensable collaboration entre les meilleurs talents haïtiens de la diaspora et ceux d'Haïti en vue de profiter des innombrables opportunités qu'offre ce beau pays jusqu'ici largement inexploré. Si ce Sommet Haïtiano Américain des Affaires suscite tant d'enthousiasme chez moi, c'est parce que je sais que les Haïtiens de partout tiennent beaucoup à leur terre natale. Il suffit d'observer la fidélité avec laquelle nos compatriotes de tous les coins de la diaspora soutiennent leurs êtres chers qui se trouvent partout en Haïti pour se faire une idée du bien-fondé de l'activité à laquelle nous participons aujourd'hui. Notre diaspora est, en effet, plus qu'un simple pneu de rechange; elle est ce puissant moteur auxiliaire qui nous propulse de manière constante depuis des années. Les Haïtiens qui vivent à l'étranger peuvent et doivent participer à tous les aspects de la vie du pays, et de son développement. Je constate avec beaucoup de satisfaction, que l'initiative à laquelle je participe aujourd'hui, encourage la participation d'entrepreneurs de tous âges et de tous acabits. Elle considère aussi, et à juste titre, notre diaspora comme un indispensable allié de la revitalisation du Tourisme en Haïti. Notre pays est la destination touristique par excellence de la Région des Caraïbes grâce à son histoire, sa culture et son indestructible beauté naturelle.

Pour terminer, en ma qualité de Chef de Mission, je tiens à souligner l'importance du rôle que les Ambassades et les Consulats auront à jouer dans le cadre de cette implication de la diaspora. Pendant que les autorités sur place travaillent de façon diligente pour optimiser les conditions, nous avons tous une partition à exécuter au sein de cette importante symphonie.

Ladies and gentlemen,

I am greatly honored to participate in this historic event which, I know, is only the start of an exciting era of optimism and fruitful collaboration between our compatriots in the diaspora, and those who live in Haiti. It is simply a thrill for me to be here, and bring you warm greetings from the Consulate General of Haiti in Chicago and its vast jurisdiction.

First and foremost, I would like to congratulate the Haitian American Chamber of Commerce on this judicious initiative which fosters the indispensable collaboration between Haitians in the diaspora and those who live in Haiti, in order to take advantage of the opportunities offered by that beautiful and, so far, largely unexplored country. If this Haitian American Business Summit ignites so much enthusiasm in me, it is because I am aware of how attached the Haitians in the diaspora are to their courageous little country. Just a look at how steadily our compatriots of the diaspora support their loved ones all over Haiti shows us the importance of the event in which we are participating today. Our diaspora is, indeed, more than a mere spare tire; it is a powerful auxiliary engine that has been steadily propelling us for years. Every Haitian living abroad can and must be involved in every aspect of his country's existence and development. I am satisfied to observe that the initiative in which I am participating today, encourages the participation of entrepreneurs of all ages and ilks. It also sees in our diaspora a very important ally in our efforts to revitalize our Tourism Industry. Haiti's history, its culture and its indestructible beauty make it the Caribbean destination par excellence.

In closing, as a Head of Mission, I must underline the important role our Embassies and Consulates will play in this involvement of the diaspora. While the authorities back home are working diligently to optimize the conditions, we all have our notes to add to the symphony.

Now, allow me to thank you all for your participation, your enthusiasm and hospitality. Above all, I thank you for believing in our country's future.

Il ne me reste qu'à vous remercier de votre participation, de votre enthousiasme et de votre hospitalité. Merci, par-dessus tout, de croire en l'avenir de notre pays.

Lesly Condé

Consul Général