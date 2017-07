Depuis lundi 17 juillet les Haïtiens qui viennent ou sont à Tijuana (Baja California, Mexique), n'auront plus à se tracasser pour transmettre leurs demandes et recevoir leurs documents émis par l'Ambassade d’Haïti au Mexique qui se trouve à 3 heures d’avions... Avec l'autorisation de la Chancellerie mexicaine, un bureau situé #1111 boulevard de la ville de Tijuana, est ouvert à nos compatriotes qui peuvent désormais réaliser en un seul lieu de 9h00 a 17h00 toutes les formalités consulaires tels que passeport, légalisation de documents, preuve d’identité, mandat etc...

Le bureau a été inauguré par l'Ambassadeur d’Haïti au Mexique Guy Lamothe et de l’Ambassadeur Miguel Diaz, Directeur Général de la Caraïbe et de l’Amérique Latine de la Chancellerie mexicaine.

En présence du Délégué régional de la migration Rudolph Figueroa, du Consul honoraire d’Haïti Enrique Watanabe Munoz, du Secrétaire de la mairie de Tijuana, l'Ambassadeur Lamothe a réitéré la volonté de la Chancellerie haïtienne d’être proche de ses concitoyens qui sont arrivés à Tijuana depuis bientôt un an pour certains, tout en leur fournissant un service qui réponde à leurs aspirations en tant que nouvelle communauté qui bénéficie déjà de l'accueil des gouvernements fédéral et régional du Mexique et de l’État de Baja California.

Les Haïtiens de Tijuana ont applaudi l'initiative d'ouvrir un « oficina de tramites consulares » et rêvent déjà d'un consulat haïtien dans cet État frontalier du Mexique. En la présence d'une communauté haïtienne forte d'au moins 4,000 membres, va générer toute une série de demandes de la part de ces derniers.

Selon les autorités de la ville de Tijuana plus de 17 petits Haïtiano-mexicains sont nés ces 7 dernier mois et l'on devra s'attendre à moyen terme à une demande croissante d'acte de naissance, de passeport et d'informations pour toutes sortes de formalités...

Les internautes sont invités à cliquer sur le lien suivant pour prendre connaissance de l'infolettre no 19 de l'Ambassade d'Haïti à Mexico.

https://drive.google.com/file/d/0B5yjsuxEbo0VaXFNVnFOQkJCS00/view