Emeline Michel

“the dancing ambassador with a voice serene and warm like the breeze” – The New York Times

Le Brooklyn Center for the Performing Arts au Brooklyn College continue sa saison 2016-17 le samedi 4 mars 2018 à 8pm avec la chanteuse-compositrice haïtienne et ambassadrice de la Croix Rouge Emeline Michel. Appelée "la Joni Mitchell d’Haïti » et « la nouvelle déesse de la musique créole », c'est grâce à elle que des styles musicaux typiquement haïtiens comme le compas et le rara, sont connus dans la musique mondialement. Chantant en Français et en créole haïtien, ses chansons parlent souvent de questions sociales avec une compassion profonde et beaucoup d'émotions pour son pays natal. Les billets coutent $35 et peuvent être achetés à BrooklynCenter.org ou en téléphonant au 718-951-4500 (Mardi-Samedi, 1pm-6pm).

A propos d'Emeline Michel

Chanteuse haïtienne et Ambassadrice de la Croix-Rouge, Emeline Michel est connue internationalement pour son intégration de la musique pop, du jazz, du blues et des rythmes traditionnels haïtiens dans une musique profondément émouvante et joyeuse exprimée à travers un spectacle live charismatique.

Une artiste de grand talent, Michel a partagé son message avec le public en Europe et dans les Amériques depuis plus de 20 ans, notamment au Carnegie Hall, aux Nations Unies, au Teatro Manzoni de Milan, au Kravis Center de la Floride, au Festival International de Jazz d'Haïti, au Luminato au Ontario Festival International de Jazz de Montréal, au Festival de jazz de la Nouvelle-Orléans, au Tasmania's Ten Days On The Island, Zimbabwe's Harare International Arts Festival, et MTV's Hope for Haiti Now: A Global Benefit for Earthquake Relief.

Michel a commencé à chanter avec la chorale Evangélique de l'église des Gonaïves en Haïti. Après avoir étudié au Detroit Jazz Centre, elle est retournée en Haïti, où sa carrière s’est épanouie. Résidant désormais à New York, elle dirige sa propre société de production, Production Cheval de Feu, et est une voix importante pour les questions sociales concernant les femmes et les enfants dans le monde entier. Son dixième album, Quintessence, témoigne de son respect et de son appréciation pour le moment présent, met en valeur la voix de virtuose de Michel, qui chante en créole, en français et en anglais, accompagnée de finger-picked guitares, d’accompagnement émouvants, d’un chœur d'enfants, de percussions haïtiennes, d’instruments à cordes exubérants, des trompettes joyeuses et de sons d’accordéon.

Emeline Michel fait partie du Brooklyn Center’s 2016-17 Con Edison Music Masters Series, qui inclut aussi Patti Austin: Ella Now and Then – A Centennial Celebration of the First Lady of Song (22 avril, 2017 à 8pm), le Yosvany Terry Afro-Cuban Sextet (6 mai 2017 à 8pm), et le 10-time GRAMMY® winner Chaka Khan (13 mai 2017 à 7:30pm). Visitez BrooklynCenter.org for a complete season lineup.

Emeline Michel in concert Saturday, March 4, 2017 at 8pm Walt Whitman Theatre at Brooklyn College

2900 Avenue H, Brooklyn, NY 11210

Tickets: $35

Box Office: BrooklynCenter.org or 718-951-4500 (Tue– Sat, 1pm – 6pm)

Groups of 15 or more: 718-951-4600 x3327