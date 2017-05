Chicago, le 15 mai 2017

CGCCHI150517

Le Consulat Général d’Haïti à Chicago se fait le devoir de rappeler aux compatriotes de tout le Midwest que le 18 mai 2017 ramène le 214ème anniversaire de la création du drapeau haïtien.

Dans l’esprit de la commémoration de ce 214ème anniversaire, la Mission Consulaire collaborera le samedi 20 mai avec le ’’Congrès des Haïtiens pour Fortifier Haïti’’, au Onzième Gala Annuel de cette organisation qui aura pour thème ''ALL HAITIANS FOR A BETTER HAITI''. Il se tiendra à Edwards Hotel Penthouse, 6600 Manheim Rd., Rosemont, Il. Au cours de cette activité dédiée également à notre bicolore, le Consul Général d'Haïti à Chicago prendra la parole pour souligner l'importance du bicolore haïtien, et la place que celui-ci occupe dans l'histoire de l'humanité.

Le dimanche 21 mai, la Mission Catholique Haïtienne de l’Archidiocèse de Chicago et le Consulat Général invitent les frères et sœurs de la Communauté à une messe Te Deum Solennelle qui sera célébrée à 5:30 p.m. à l’Eglise Notre-Dame de la Paix, sise au 7801 South Jeffery, Chicago. Après la cérémonie religieuse une réception sera offerte au sous-sol de l’Eglise. Cette invitation s’étend aux fidèles de toutes les dénominations religieuses.

Le Consulat Général d’Haïti à Chicago encourage tous les Haïtiens et amis d’Haïti à venir en grand nombre rendre hommage à notre emblème national, symbole de notre fraternité et de notre résilience qui sont toujours urgemment interpellées.

Lesly Condé

Consul Général