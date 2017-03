Chicago, le 4 mars 2017

CGCCHI040317

Distingués amis de DuSable,

Distingués amis d’Haïti,

Friends of Haiti,

Chers compatriotes,

Frè m ak sè m yo

Le Onzième Gala Annuel de Reconnaissance de ‘’DuSable Heritage Association’’ nous réunit encore une fois. Voici pour nous une précieuse occasion de confirmer notre solidarité à une organisation qui travaille depuis un bon bout de temps en vue de faire reconnaître un passage important et coloré de l`histoire de Chicago, ainsi que le personnage qui, grâce à son courage et à son sens de l’entreprise, est à l`origine de tant de belles choses. C’est avec grand plaisir que je vous salue tous au nom du Consulat Général d`Haïti à Chicago.

En tout premier lieu, je dois remercier ‘’DuSable Heritage Association’’, en particulier le Docteur Serge Pierre-Louis, de m’avoir invité à participer au Onzième Gala Annuel de Reconnaissance, et d’avoir choisi de m’honorer cette année. J’accepte cette distinction avec beaucoup d’humilité, de gratitude et d’enthousiasme au nom du Consulat Général d’Haïti à Chicago, et de la Communauté Haïtienne de Chicago. J’ai toujours cru que cette lutte en vue de tirer Jean-Baptiste Pointe DuSable de sa virtuelle obscurité était nécessaire. Je crois aussi fermement que le Consulat Général d’Haïti à Chicago a un rôle à y jouer puisque l’homme dont les exploits sont soulignés est un fils de notre terre natale. En ce sens, DuSable Heritage Association et le Consulat Général d’Haïti à Chicago sont des alliés naturels. Notre collaboration avec DuSable Heritage Association et le Docteur Serge Pierre-Louis a toujours été une expérience agréable. Ce prix constitue un délicieux point d’exclamation. De plus, il représente l’un des plus hauts points de ma carrière puisqu’il vient d’une organisation aussi prestigieuse et dynamique que DuSable Heritage Association.

Aujourd’hui, Jean-Baptiste Pointe DuSable est bien plus visible qu’il ne l’était il y a une dizaine d’années. Ceci est dû, sans aucun doute, aux inlassables efforts de DuSable Heritage Association et de toutes les autres organisations qui travaillent dans le même sens. Cependant nous ne pouvons pas être complaisants car Jean-Baptiste Pointe DuSable est encore loin de recevoir le genre d’approbation qu’il mérite en tant que fondateur de la ville de Chicago. DuSable Heritage Association se joint à d’autres organisations pour encourager les autorités à ranimer le projet du Parc DuSable. Ce parc présentera le fondateur de cette ville de façon adéquate. Il ne devrait alors subsister le moindre doute sur l'identité de l'homme qui fonda Chicago, et sur sa terre d'origine.

En terminant, je tiens à remercier encore une fois DuSable Heritage Association de m'avoir invité à participer de façon si mémorable à son Onzième Gala Annuel de Reconnaissance. Je remercie également chacun de vous pour l'appui que vous accordez à cette organisation et à son but. Plusieurs portes sont désormais ouvertes grâce à votre précieux appui. Maintenant, nous savons que tout est possible.

Merci infiniment de votre attention!

Lesly Condé

Consul Général