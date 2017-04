Chicago, le 13 AVRIL 2017

CGCCHI130417

Chers compatriotes,

Ce temps de l'année est très important pour nous chrétiens. C'est un moment de ferventes prières et d'intense réflexion. Nous ne pouvons pas nous empêcher de penser à l'amour de Dieu pour le genre humain. En effet, malgré nos nombreuses imperfections, Dieu nous a tant aimés qu'il a accepté de soumettre son fils Jésus Christ à l'humiliation, aux souffrances corporelles et à la mort pour notre salut.

Le dimanche de Pâques, nous célébrons la résurrection de Jésus Christ et la victoire de l'amour. Pâques nous invite à aimer nos prochains et à leur pardonner parce que nous avons, nous-mêmes, besoin de pardon.

Pour ma part, je vous remercie tous de votre fidèle collaboration et, de tout mon coeur, je vous souhaite de Joyeuses Pâques.

Dear compatriots,

This is a very important time of year for us Christians. This is a time of fervent prayers and serious soul searching. We have to meditate on the love of God for mankind. Indeed, despite our numerous flaws, God loves us so much that he accepted to let his son Jesus Christ suffer humiliation, physical pain and death in exchange for our salvation.

On Easter Sunday, we celebrate the resurrection of Jesus Christ and the triumph of love. Easter invites us to love our fellow men and to forgive them since we also need forgiveness.

As for me, I thank you all for your faithful collaboration and, with all my heart, I wish you a Happy Easter.

Frè m ak sè m yo,

Peryòd sa a lan ane a se yon moman ki enpòtan anpil pou nou menm Kretyen. Se yon moman anpil la priyè avèk anpil refleksyon, Lan peryòd sa a, nou pa ka pa panse a lanmou bon Dye gen pou nou, Bon Dye tèlman renmen nou likite pitit li Jezi Kri sibi imilyasyon, soufrans ak la mò pou nou menm, nou kapab sove.

Dimanch Pak la, n ap selebre rezirèksyon Jezi Kri avèk viktwa lanmou. Fèt Pak la mande nou pou nou renmen pwochen nou, pou nou padone pwochen nou paske nou menm tou, n ap bezwen pou yo padone nou.

Kanta pou mwen menm,m ap di nou anpil mèsi paske nou pa janm sispann ban m kolaborasyon nou. Se avèk tout kè m m ap swete nou Jwayez Pak.

Lesly Condé

Consul Général