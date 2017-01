Chicago, le 1er janvier 2016

CGCCHI010117

Distingués membres de la Congrégation,

Chers compatriotes,

Chers amis d'Haïti,

Friends of Haiti,

Frè m ak sè m yo

Cette année, nous commémorons le 213ème anniversaire de l'indépendance de la première nation noire des Amériques. Une fois de plus, je suis immensément fier d'être en votre compagnie dans la maison du Seigneur, et de vous saluer fraternellement au nom du Consulat Général d'Haïti à Chicago.

Je suis plus que satisfait de constater que, malgré tous les défis auxquels notre nation fait face depuis sa naissance dans un monde pour le moins insensible, vous avez gardé cet orgueil, cette fierté d'être Haïtiens.

Nous sommes, depuis le 1er janvier 1804, une nation solitaire, incomprise, inconnue. Nos valeureux ancêtres sont inconnus du reste du monde même si leurs exploits ont allumé le feu de la liberté bien au-delà de nos frontières. C'est à nous de maintenir le flambeau de la dignité, et de nous accrocher aux nobles idéaux qui ont animé nos ancêtres, et conduit à la naissance d'Haïti.

En ce jour où nous commémorons le 213ème anniversaire de cette nation qui a toujours lutté pour subsister, il nous incombe de penser au sort qui est réservé aux générations futures; à l'avenir de notre pays. Après avoir traversé deux désastres naturels majeurs au cours d'une même décennie, Haïti fait face, aujourd'hui, à un moment où le courage et le pragmatisme doivent se mettre au service de la dignité humaine.

Demandons au Seigneur de nous accorder la sagesse nécessaire afin que nos actions garantissent aux enfants de nos enfants, une Haïti digne de la vision de nos ancêtres.

Ladies and gentlemen,

This year, we are gathered here to commemorate the 213th anniversary of the independence of the First Black Nation of the Americas. Once again, I am immensely proud to be in your company in the house of God, and to bring you brotherly greetings from the Consulate General of Haiti in Chicago.

I am quite pleased to observe that, despite all the challenges our country has been facing since its birth, in a world that has been insensitive, to say the least, you have remained proud; proud to be Haitians.

Since the first day of January 1804, we have been lonesome, misunderstood and largely unknown. Our valiant ancestors are ignored by the rest of the world, even though their exploits ignited the fire of freedom far beyond our borders. It is our job to keep the fire of dignity burning, and to embrace our ancestors' noble ideals that led to the birth of Haiti.

On this day when we are commemorating the 213th anniversary of a nation that has always struggled to barely stay alive, it is our duty to think about what life will be for our children and our children's children.

After experiencing two major natural disasters in the course of one decade, Haiti is, today, facing a time when great courage and pragmatism must come to the rescue of human dignity.

Let us ask the Lord to grant us the wisdom we need in order to act in such a responsible way as to guarantee our children and children's children a Haiti our ancestors can be proud of.

Frè m ak sè m yo,

Jodi a, nap komemore 213èm anivèsè kreyasyon premye Eta nwa lan tout Amerik yo. Se yo gwo plezi pou mwen pou m ansanm avèk nou lakay Gran Mèt la epi poum prezante nou gwo salitasyon ki soti lan Konsila Jeneral Ayiti lan Chikago.

Se avèk anpil satisfaksyon map konstate ke malgre tout move moman peyi nou an ap pase depil fèt akòz jan lemond ensansib, nou toujou kenbe ògèy nou, nou toujou fyè pou nou di nou se Ayisyen.

Depi premye janvye 1804, nou se yon ti peyi ki pou kont li, pèsonn pa chèche konnen nou, pèsonn pa chèche konprann nou. Rès mond la pa konn anyen de vanyan zansèt nou yo menm si bravte yo ak aksyon yo te pote limyè libète kay anpil lôt pèp. Se devwa pa nou pou nou kenbe flanbo diyite a byen wo epi adopte prensip zansèt yo ki te fè nou gen Ayiti.

Jounen jodi a, pandan nap komemore 213èm anivèsè peyi nou ki, depil fèk fèt ap goumen poul siviv, se devwa nou pou nou panse a ki kalite peyi nap kite pou pitit nou ak pitit pitit nou.

Apre peyi nou an fin sibi de gwo dezas natirel lan mwens pase 10 lane, se pou nou itilize couraj nou ak bon sans nou pou nou pwoteje diyite nou.

An nou mande bon Dye poul banou tout sajès nou bezwen pou aksyon nou ak desizyon nou garanti ti moun yo yon Ayiti ki lan gou zansèt yo.

Lan moman nap akeyi yon ane tou nèf, map swete nou tout sante, kouraj avèk anpil siksè. Lan non kominote a, m pap janm sispann remèsye Legliz Notre Dame De La Paix avèk Misyon Katolik Ayisyen Achidyosèz Chikago ki toujou avèk nou lan tout sa nap fè. Mezanmi, lan tout sa nap fè, sonje Ayiti.

As we are welcoming a brand new year, I wish you courage, health and much success. On behalf of the Chicago Haitian Community, I will never stop thanking the Church of Our Lady Of Peace and the Haitian Catholic Mission of the Archdiocese of Chicago for their invariable solidarity. My dear friends, whatever you do, always remember Haiti.

Comme nous accueillons aussi une toute nouvelle année, je vous souhaite à tous du courage, de la santé et beaucoup de succès. Au nom de la Communauté Haïtienne de Chicago, je ne cesserai jamais de remercier l'Église Notre Dame De La Paix et la Mission Catholique Haïtienne de l'Archidiocèse de Chicago pour leur invariable solidarité. Mes amis, quoi que vous fassiez, pensez toujours à Haïti.

MERCI! MÈSI! THANK YOU!

Lesly Condé

Consul Général