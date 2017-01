Chicago, le 23 décembre 2016

CGCCHI231216

Le Consulat Général d’Haïti à Chicago présente ses compliments à la Communauté haïtienne toute entière et lui formule ses vœux de Joyeux Noël 2016 et de Bonne et Heureuse Année 2017.

Il profite de l’occasion pour rappeler aux compatriotes de Chicago et de tout le Midwest ainsi qu’aux amis d’Haïti que les 1er et 2 Janvier 2017 ramènent respectivement le 213ème anniversaire de notre Indépendance Nationale et du Jour des Aïeux.

En cette occasion, la Mission Catholique Haïtienne de l’Archidiocèse de Chicago invite les frères et sœurs de la communauté à une messe solennelle qui sera célébrée le dimanche 1er janvier à 5h30 pm à l’Eglise Notre-Dame de la Paix sise au 7801 South Jeffery, Chicago. Après la cérémonie religieuse une réception sera offerte au sous-sol de l’Eglise. Cette invitation s’étend aux fidèles de toutes les dénominations religieuses.

Par ailleurs, le Samedi 7 janvier, le « Congrès des Haïtiens pour Fortifier Haïti », la Mission Consulaire et d’autres organisations locales invitent tous les compatriotes à un grand rassemblement communautaire qui se tiendra à compter de 7h00 pm au Levy Center situé au 300 Dodge Ave., Evanston. Au programme: différents orateurs, chants, poèmes, animation musicale etc. La soupe au giraumon traditionnelle sera servie et un souvenir de notre chère Haïti remis à tous ceux présents. Nous profiterons de l’occasion pour honorer la mémoire des victimes du séisme de 2010.

Le Consulat Général d’Haïti à Chicago encourage les membres de notre grande famille à venir nombreux démontrer leur fierté nationale et leur solidarité en accueillant la nouvelle année dans l’harmonie et le respect.

Lesly Condé

Consul Général