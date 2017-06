Chicago, le 24 juin 2017

CGCCHI240617

Chers compatriotes et membres de la Congrégation

Chers amis d’Haïti,

Friends of Haiti,

Frè m ak sè m yo

Nous voici réunis encore une fois pour célébrer la fête de Notre Dame Du Perpétuel Secours. Comme toujours, je me réjouis d'être en votre compagnie car ensemble, nous pouvons élever nos voix vers la Sainte Patronne d'Haïti, la remercier pour toutes les faveurs qu'elle nous a, jusqu'ici, accordées, et lui demander de continuer à nous protéger. C'est avec grand plaisir que je vous transmets les chaleureuses salutations du Consulat Général d'Haïti à Chicago.

Au nom de la Communauté Haïtienne de Chicago, je dois d'abord remercier les dirigeants de cette église qui, chaque année, nous accompagnent dans la célébration de la Sainte Patronne d'Haïti à qui notre nation doit beaucoup de reconnaissance et de fidélité. Nous comptons toujours sur sa bienveillance qui a guidé nos parents, et qui, nous le savons, guidera les générations de demain.

Comme chaque année, je suis ravi de me retrouver entouré de beaux visages familiers et souriants. Je profite de cette occasion pour souhaiter la bienvenue à toutes celles et tous ceux qui assistent pour la première fois à la célébration de la Fête de Notre Dame Du Perpétuel Secours avec la Communauté Haïtienne de Chicago.

Notre nation qui est aujourd'hui vieille de 213 ans, a connu et traversé plus que sa part d'adversités de toutes sortes. Née le 1er janvier 1804 dans un monde encore attaché à un injuste système d'exploitation de l'humain par l'humain qu'elle a combattu et vaincu, Haïti a toujours été une nation solitaire et fort mal connue. Notre Dame Du Perpétuel Secours a accompagné Haïti dès les premiers jours. Si nous comptons encore parmi les nations du monde malgré nos déboires, nous le devons à notre Saine Patronne que nous remercions de tout coeur.

Ladies and gentlemen,

We are gathered here once again to celebrate Our Lady Of Perpetual Help. As always, I am thrilled to share your company because together, we can elevate our voices to Haiti's Patron Saint, thank her for all the favors that she has already granted us, and ask her for her continued protection. I am quite pleased to bring you warm greetings from the Consulate General of Haiti in Chicago.

On behalf of the Chicago Haitian Community, I must, first and foremost, thank the heads of this church who accompany us every year as we celebrate Haiti's Patron Saint to whom our nation owes gratitude and faithfulness. We rely on her kindness that has guided our parents, and that will certainly guide the future generations.

Just like every year, I feel so thrilled to be surrounded by familiar faces, beautiful faces, smiling faces. I take this opportunity to welcome all those who, for the first time, are attending the Celebration of Our Lady Of Perpetual Help along with the Chicago Haitian Community.

Today we have a 213 year old nation that has endured more than its share of adversities of all sorts. Born on the first day of January 1804 in a world still attached to the unfair system of exploitation of humans by humans that it has fought and defeated, Haiti has always been a lonesome and misunderstood country. Our Lady Of Perpetual Help has been accompanying Haiti since day one. If we are still present among the nations of the world despite our numerous adversities, we owe it to our Patron Saint. Today, we are here to thank her.

In closing, I thank you all for being here, and urge you to keep praying Our Lady Of Perpetual Help, and asking her to watch over Haiti. Whatever you do, wherever you are, remember our country.

En terminant, je vous remercie tous d'être venus, et vous enjoins de continuer à prier Notre Dame Du Perpétuel Secours, et à lui demander de veiller sur Haïti, Quoi que vous fassiez, en tout temps et en tout lieu, pensez à notre pays.

Lesly Condé

Consul Général