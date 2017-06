Antonio Rodrigue d'Haiti pour Haiti et Luis Videgarray Caso du Mexique se sont entretenus juste un mois après la bilatérale entre les deux présidents Nieto Et Moise lors de la réunion sur la réduction des risques et désastres en mai dernier. Alors que les deux présidents avaient aborde leur vision des relations entre les deux pays Rodrigue et Videgarray planifient déjà les projets qui seront exécutés tout au cours du quinquennat du président Moise. Les prochaines élections présidentielles mexicaines auront lieu l'an prochain, mais le président Nieto qui a visite Haiti en 2013 tient a realiser ses promesses notamment dans l'appui a donner a Haiti pour reduire les risques et desastres naturels, la recherche de financement des projets et l'investissement direct étranger et l'appui au secteur education.

Son chancelier a réaffirmé a Rodrigue le désir de son pays de maintenir le Cap sur Haiti de manière structurante. La coopération mexicano haïtienne est l'une des plus fortes dans le système mexicain si l'on croit l'un des dirigeants de l'agence mexicaine de coopération au développement (AMEXCID). Forte de 27 millions de dollars en 2010, elle devrait augmenter avec la signature en 2015 de l'accord de protection et de promotion des investissements (APPRI) qui prévoit toute une série de mesures pour garantir l'investissement étranger direct dans les deux pays. Les engagements dans les domaines de la prospection d'investissement, migration, coopération éducative et financement pour des projets de développement sont dans le menu des deux chanceliers. Ce dernier aspect serait a la charge de la commission mixte intergouvernementale haitiano mexicaine qui s'est réuni pour la dernière fois en 2014. 3 ans plus tard, le bilan n'est certes pas connu du grand public mais les deux chanceliers ont conclu de maintenir le cap sur un agenda prometteur. Participaient a cette rencontre madame Soccoro Flores Liera sous secrétaire d'état en charge de la caraïbe et de Amérique Latine, les ambassadeurs Guy G. Lamothe, Harvel Jean Baptiste, Hector Ortega et Abraham Zamora du cabinet du chancelier mexicain et Ronald Placius de la chancellerie haitienne. Entretemps a Mexico et a Port au Prince les ambassadeurs Lamothe et Alvarado multiplient les rendez vous en vue de la ratification de l'APPRI par les deux parlements afin de rassurer les potentiels investisseurs. A Tijuana et a Mexicali les diplomates travaillent de concert avec la migration mexicaineet la chancellerie mexicaine pour régulariser le séjour des 4000 compatriotes qui n'ont pu traverser la frontière. Le Mexique et Haiti ont fêté 85 ans de relations diplomatiques en 2014 et ont toujours maintenu des relations diplomatiques cordiales depuis leur établissement.