Chicago, le 12 août 2017

CGCCHI120817

Mes dames et messieurs

Je ne pourrais pas rester dans l'indifférence pendant que des compatriotes profondément reconnaissants rendent un hommage bien mérité à un homme qui, par son altruisme et son incomparable sens du partage, a changé tant de vies, et, de ce fait, contribué de façon très évidente à l'épanouissement de cette communauté qui nous est chère à tous.

Monsieur Pierre Jean-Paul vint s'établir ici à Chicago en 1954 après avoir entamé une carrière en Haïti. Grâce à sa compétence et à sa discipline, il ne tarda pas à se tailler une place respectable dans cette société. Son comportement exemplaire a dû paver une bonne voie pour les autres compatriotes qui l'ont suivi dans la belle ville de Jean-Baptiste Pointe DuSable. Monsieur Pierre Jean-Paul a, impeccablement joué son rôle de pionnier de la présence haïtienne à Chicago. Mais il ne s'est pas contenté de travailler dans le sens de son succès personnel et de celui de sa famille immédiate. Il a infatigablement tendu la main à tous ceux qui avaient besoin d'aide dans leurs difficiles premiers pas aux États Unis d'Amérique. Quand on va jusqu'à négliger son propre bien-être pour porter secours à un étranger, on mérite beaucoup de respect, d'affection et de solidarité

M. Jean-Paul, pour avoir eu le plaisir d'interagir avec vous, tant sur le plan professionnel que sur une base personnelle, j'ajoute ma voix à ce concert de louanges et de remerciements. Je vous remercie au nom de tous ceux et celles qui, pour une raison ou pour une autre, ne sont pas en mesure de le faire. Merci surtout d'avoir, dans une certaine mesure, ranimé ma confiance en la nature humaine.

Ladies and gentlemen

I could not remain indifferent while deeply grateful compatriots pay a well deserve tribute to a man whose incomparable selflessness has changed so many lives, and, in so doing, helped our Community move forward.

Mr. Pierre Jean-Paul came to Chicago in the year 1954 as he was just beginning a promising career in Haiti. Thanks to his discipline and competence, he soon found a respectable niche in this society. His civilized demeanor must have paved the way for many other compatriots who followed him in the beautiful city of Jean-Baptiste Pointe DuSable. Mr. Jean-Paul has been flawless as a pioneer of the Haitian presence in Chicago. But instead of concentrating solely on personal success and his family's welfare, he never stopped providing a helping hand for those who were facing their difficult first steps in the United States of America. A man who goes as far as neglecting his own welfare in order to lend a hand to his fellow human, deserves respect, affection and solidarity.

Mr. Jean-Paul, since I have been fortunate enough to interact with you both on a personal and on a professional level, I gladly add my voice to this concert of thanks and praises. I thank you on behalf of all those who, for some reason, are not in a position to do so. Most of all, thank you for reviving some of my trust in human nature.

Frè m ak sé m yo

Map remèsye Mèt Lionel Jean-Baptiste ki te envite m vin patisipe lan bèl aktivite sa a. Lè yon moun ede pwochen l jan M. Jean-Paul fè pandan tout vi li, se pandan li vivan pou nou bal lanmou, respè, solidarite. Se sak fè m byen kontan avèk nou poum eksprime rekonesans mwen avèk pa tout moun ki, pou yon rezon kèlkonk, pa kapab lan pami nou jodi a.

MÈSI POU PREZANS NOU! MERCI DE VOTRE PRÉSENCE! THANK YOU FOR YOUR PRESENCE!

Lesly Condé

Consul Général