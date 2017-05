L’administration est en train de prendre son temps dans le cadre du renouvellement du Statut de protection temporaire (TPS) qui arrive à expiration le 22 juillet prochain. Le secrétaire à la Sécurité intérieure, John Kelly, qui détient le sort des Haïtiens au creux de ses mains, a jusqu’au 23 mai pour faire connaître sa décision. Dans la foulée, le Black Caucus du Congrès américain demande aux fédéraux de montrer un peu de «compassion» pour les Haïtiens.

Les membres du Black Caucus du Congrès (en anglais : Congressional Black Caucus), l'un des caucus du Congrès des États-Unis, regroupant exclusivement les élus afro-américains du Congrès, unissent leurs voix pour demander à l'administration Trump de faire preuve de compassion pour des dizaines de milliers d'Haïtiens qui risquent d'être renvoyés en Haïti suite à la recommandation d'une agence fédérale d’immigration.

Mardi 2 mai, dans une lettre envoyée au secrétaire à la Sécurité intérieure, John Kelly, le Caucus bipartite de la Chambre des représentants demande à l'administration de «montrer de la compassion» et d'étendre la durée du TPS pour Haïti pendant 18 mois supplémentaires, selon ce que rapporte le Miami Herald.

Le plaidoyer fait suite à une recommandation du directeur par intérim du Service de la citoyenneté et de l’immigration (U.S. Citizenship and Immigration Services - USCIS), James McCament, selon laquelle le TPS devrait être prolongé pour seulement six mois après la date d'expiration du 22 juillet. En vertu de cette recommandation, le TPS pour les Haïtiens prendrait fin le 22 janvier.

McCament a émis la recommandation à Kelly dans un mémo datant du 10 avril. Kelly a jusqu'au 23 mai pour prendre sa décision. Si aucune décision n'est prise, le TPS sera automatiquement prolongé de six mois, conformément à la loi fédérale. Les Haïtiens ont reçu le TPS après le tremblement de terre dévastateur du 12 janvier 2010. Une recommandation pour son extension après le passage de l'ouragan Matthew en Haïti en octobre 2016 n'a jamais été suivie.

La recommandation visant à mettre fin au TPS a donné lieu au moins à deux pétitions de militants haïtiens, des lettres de législateurs républicains et démocrates et de 416 leaders et organisations religieux, et des éditoriaux dans des publications, dont le Miami Herald, le Washington Post et le New York Times.

«Le fait de ne pas renouveler le TPS à ce moment critique constituerait une grave erreur qui signifierait le renvoi des dizaines de milliers d'Haïtiens dans un pays qui lutte contre la maladie, l'insécurité alimentaire et les éventuelles catastrophes naturelles», ont écrit les législateurs noirs du Congrès. « Au lieu d'entreprendre cette action drastique et irréversible, nous vous invitons à faire preuve de compassion pour cette communauté en difficulté et à lui permettre de rester ici pendant encore 18 mois, le temps qu’Haïti continue de se reconstruire ».

Dans sa recommandation, McCament note que, même si l'ouragan Matthew en octobre «a contribué à la souffrance en Haïti», la souffrance n'a été limitée qu'à trois régions géographiques du pays et «les dégâts n'ont pas freiné la trajectoire globale de récupération d'Haïti».

« Haïti est le pays le plus pauvre de l'hémisphère occidental, et il a eu d'énormes problèmes bien avant le tremblement de terre de 2010 », a déclaré le même McCament. « Avant même le tremblement de terre, le gouvernement haïtien ne pouvait ou ne fournissait pas les services de base à la majorité de ses habitants ».

La représentante démocrate de New York, Yvette Clarke, l’instigatrice de la lettre du Black Caucus, n'est pas d'accord avec l'analyse de McCament.

« C'est une décision imprudente, myope et simplement inacceptable de sa part », a déclaré Clarke lors d'un appel mardi parrainé par le Center for American Progress Action Fund, un groupe de défense de l'immigration sensible à ce problème. « [Les ressortissants haïtiens] dépendent du TPS pour éviter de retourner dans des conditions extrêmement dangereuses dans leur pays d'origine ».

La désignation pour le TPS nécessite une analyse par les organismes, y compris le Bureau des politiques et de stratégie au sein de l’USCIS, qui examine si un pays peut absorber le retour de ses ressortissants.

Leon Rodriguez, ancien directeur de l’USCIS sous l'administration Obama, était en poste pendant deux des périodes de désignation d'Haïti.

«Souvent, ce que nous trouvons dans les pays qui sont désignés pour le statut de protection temporaire, c'est que vous avez une défaillance des institutions gouvernementales. Vous avez des pénuries de logements, des pénuries alimentaires continues, une faiblesse de la sécurité publique ... et diverses autres conditions qui rendent difficile la réintégration de ces pays », a déclaré Rodriguez lors de l'appel.

Rodriguez a déclaré que les pays qui se retrouvaient avec le TPS étaient souvent déjà assez fragiles avant l'événement déclencheur pour la désignation.

« Je pense que c'est dans une certaine mesure vrai dans le cas d'Haïti », a déclaré Rodriguez. « L'incapacité du pays à réabsorber de manière satisfaisante ses ressortissants est en fait une persistance depuis longtemps, alors dans le cas d'Haïti, c'est une longueur relativement courte de TPS. Le pays a seulement été désigné pour environ sept ans. Il y a une poignée de pays qui, en fait, ont eu accès au TPS pendant beaucoup plus longtemps.»

La décision sur Haïti, ajoute Rodriguez, constituera probablement un précédent important pour l'administration Trump, car elle considère ce qui se passera avec d'autres pays désignés pour le TPS, comme El Salvador et le Honduras, qui devraient être renouvelés l'année prochaine.

Le Dr Paul Farmer, qui a été envoyé spécial adjoint des Nations unies aux côtés de l'ancien président américain Bill Clinton après le tremblement de terre, a déclaré qu'il croit qu'Haïti satisfait à tous les critères de désignation. Pour Farmer, les conditions ne se sont pas beaucoup améliorées dans tout le pays. « Les ressources promises n'ont pas été livrées ».

Source Miami Herald

Traduction de Patrick SAINT-PRE et le nouvelliste